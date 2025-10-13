Menü Kapat
19°
 Nalan Güler Güven

Dilenci değil adeta kuyumcu çıktı! Üstünden çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi

Esenyurt'ta duygu istismarcısı dilencinin üstünden çıkan para görenleri hayrete düşürdü. Yaşlı dilencinin üstünden 625 bin lira değerinde 67 çeyrek altın ve yüklü miktarda nakit para çıktı.

Belediyesi Müdürlüğü ekiplerinin dilencilere yönelik yürüttüğü kontrollerde, Esenyurt Devlet Hastanesi önünde vatandaşlardan toplarken tespit edilen yaşlı bir kadın, şüpheli hareketleri üzerine zabıta ekipleri tarafından takibe alındı.

Dilenci değil adeta kuyumcu çıktı! Üstünden çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi

ÜSTÜNDEN SERVET ÇIKTI!

Yapılan takip sonrası polis desteğiyle gözaltına alınan kadın, karakola götürülerek üst aramasına tabi tutuldu. Arama sonucunda, kadının üzerinden tam 67 adet çeyrek ve yüklü miktarda nakit para çıktı. faaliyetinde bulunan kadının üzerinden çıkan nakit para ve altınlar tutanak altına alınarak, idari para cezası uygulandı.

Dilenci değil adeta kuyumcu çıktı! Üstünden çıkanlar ekipleri şaşkına çevirdi

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Can Aksoy, dilencilik faaliyetlerinin sadece yasalara aykırı olmakla kalmadığını, aynı zamanda bazı kişiler tarafından organize şekilde yürütülerek büyük miktarlarda haksız kazanç elde edildiğini belirtti. Aksoy, vatandaşların dini ve insani duygularını suistimal eden kişilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, ilçede benzer olayların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini duyurdu.

