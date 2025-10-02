Dilencinin 3 saatte topladığı para şaşkına çevirdi

Vatandaşların dini duygularını sömürerek dilenen ve kazanç sağlayan kişiler yakayı ele verdi. Elazığ’da zabıta ekipleri kent genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarla dilencilerin suyunu kesti.

TEK TEK YAKALANDILAR

Özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgelerde tespit edilen dilenciler tek tek yakalandı. Zabıta kontrol noktasına getirilen dilenciler arandı.

DİLENCİNİN ÜZERİNDEN ÇIKAN PARA ŞAŞIRTTI

Zabıtalar tarafından yapılan aramalarda, yakalanan bir dilencinin üzerinde taşıdığı paranın miktarı herkesi şaşırttı. Dilencinin sadece 3 saat içinde 1950 TL topladığı ortaya çıktı.

Paraya el koyan zabıta ekipleri, dilenciye ise Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem uyguladı.