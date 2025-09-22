Dilencinin sadece yarım saatte topladığı para ekipleri şoke etti

Gaziemir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halkın dini duygularını istismar eden dilencilere operasyon düzenledi. İlçenin dört bir yanında çalışma başlatan ekipler çok sayıda dilenci için düğmeye bastı.

SADECE YARIM SAATTE 270 LİRA

Önder Caddesi üzerinde dilenirken yakalanan 58 yaşındaki İ.P. belediyeye götürüldü. Dilencilerin üzerlerinde toplam 270 lira bulundu. Dilenci İ.P., parayı yaklaşık yarım saatte topladığını belirtince paraları sayan zabıta ekipleri bile duruma şaşırdı. İ.P.'nin üzerinden çıkan paralara el konulurken bin 406 lira da idari para cezası uygulandı.