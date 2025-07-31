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 | Berrak Arıcan

Ülkede dilencilik yasaklandı, çok ağır cezaları var!

İtalya'da dilencilik yapmak yasaklandı. Yasa, parlamento tarafından kabul edildi. Bu saatten sonra özellikler çocukları kullanarak dilencilik yapanlara ağır yaptırımlar uygulanacak.

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Ülkede dilencilik yasaklandı, çok ağır cezaları var!
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 15:45

'da yeni yasal düzenlemeye göre, dilencilik yasaklandı. Artık halkın yoğun olduğu yerlerde, tarihi şehir merkezlerinde, kilise önlerinde ve toplu taşıma istasyonlarında insanlardan para istemek suç sayılacak. Dilencilik yaparken yakalanan kişiye 10 bin euroya kadar para cezası verilebilecek. Eğer çocuklar, dilencilik için kullanılırsa bu çocuklar, ailelerinden ya da refakatçilerinden alınarak sosyal hizmetlerin korumasına verilebilecek.

Hükümet yetkilileri, küçük çocukları kullanarak duygu sömürüsü yapılmasının hem kamu güvenliği hem de bağlamında ciddi bir sorun olduğunu bildirdi.

Dilencilik yasağı, yerel belediyeler ve kolluk kuvvetlerinin iş birliğiyle denetlenecek.

Ülkede dilencilik yasaklandı, çok ağır cezaları var!

YASAĞI ELEŞTİRENLER DE VAR

Öte yandan yasaya karşı çıkanlar da oldu. Muhalif parti üyeleri, yoksulluğun kriminalize edildiğini, zaten zor koşullarda yaşayan bireylerin daha da mağdur edilebileceğini savundu.

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ETİKETLER
#İtalya
#çocuk hakları
#yoksulluk
#Dilencilik Yasak
#Kamu Güvenliği
#Dünya
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