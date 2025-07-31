Ülkede dilencilik yasaklandı, çok ağır cezaları var!

İtalya'da yeni yasal düzenlemeye göre, dilencilik yasaklandı. Artık halkın yoğun olduğu yerlerde, tarihi şehir merkezlerinde, kilise önlerinde ve toplu taşıma istasyonlarında insanlardan para istemek suç sayılacak. Dilencilik yaparken yakalanan kişiye 10 bin euroya kadar para cezası verilebilecek. Eğer çocuklar, dilencilik için kullanılırsa bu çocuklar, ailelerinden ya da refakatçilerinden alınarak sosyal hizmetlerin korumasına verilebilecek.

Hükümet yetkilileri, küçük çocukları kullanarak duygu sömürüsü yapılmasının hem kamu güvenliği hem de çocuk hakları bağlamında ciddi bir sorun olduğunu bildirdi.

Dilencilik yasağı, yerel belediyeler ve kolluk kuvvetlerinin iş birliğiyle denetlenecek.

YASAĞI ELEŞTİRENLER DE VAR

Öte yandan yasaya karşı çıkanlar da oldu. Muhalif parti üyeleri, yoksulluğun kriminalize edildiğini, zaten zor koşullarda yaşayan bireylerin daha da mağdur edilebileceğini savundu.