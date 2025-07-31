Sular çekildi, altınlar ortaya çıktı zannettiler! Herkes Fırat Nehri'ne akın etti, gerçek kısa sürede anlaşıldı

Suriye'nin Rakka şehrinde bulunan El Buhamid köyü bir anda sosyal medyada en çok konuşulan yerler arasında yer aldı. Sebebi ise köyde Fırat Nehri kıyısından altın çıktığı iddiasıydı. Bazı gençler, bu söylentiye inanarak, zengin olma umuduyla nehir kıyısına koştu ve altın aramaya başladı.

ALTIN ZANNETTİKLERİ PİRİT ÇIKTI

Baladi News'in haberine göre, köyün ileri gelenlerinden Muhammed Ebu Salih el-Tıyavi, köylerinde Fırat kıyısında altın parçaları bulunduğuna dair söylentilerin yayılması üzerine bazı köylülerin nehir kıyısında rastgele arama yapmaya başladığını ifade etti.

Ancak incelemeler sonucunda, altın sanılan maddenin aslında "pirit" ya da bilinen adıyla "yaldızlı altın" olduğu ortaya çıktı.

Fırat Nehri’nin su seviyesinin düşmesi, pirit içeren kaya oluşumlarının ortaya çıkmasına neden oluyor.

PİRİT NEDİR, İÇİNDE ALTIN VAR MI?

Değerli olan gerçek altının aksine, altın veya pirit genellikle değersizdir veya çok az değerlidir. Bunun nedeni, altının aslında Dünya kabuğundaki en yaygın sülfür içeren mineral olan demir(II) sülfür olmasıdır. Pirit ise temel mineral olarak sülfür ve demir barındırır.