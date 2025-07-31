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 | Berrak Arıcan

Sular çekildi, altınlar ortaya çıktı zannettiler! Herkes Fırat Nehri'ne akın etti, gerçek kısa sürede anlaşıldı

Suriye'nin Rakka şehrinde Fırat Nehri kıyısı, kısa yoldan zengin olmak isteyenlerle doldu taştı. El Buhamid köyüne, nehir kıyısından altın çıktığını düşünenler akın etti, gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

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Sular çekildi, altınlar ortaya çıktı zannettiler! Herkes Fırat Nehri'ne akın etti, gerçek kısa sürede anlaşıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 09:24

'nin şehrinde bulunan El Buhamid köyü bir anda sosyal medyada en çok konuşulan yerler arasında yer aldı. Sebebi ise köyde kıyısından çıktığı iddiasıydı. Bazı gençler, bu söylentiye inanarak, zengin olma umuduyla nehir kıyısına koştu ve altın aramaya başladı.

Sular çekildi, altınlar ortaya çıktı zannettiler! Herkes Fırat Nehri'ne akın etti, gerçek kısa sürede anlaşıldı

ALTIN ZANNETTİKLERİ PİRİT ÇIKTI

Baladi News'in haberine göre, köyün ileri gelenlerinden Muhammed Ebu Salih el-Tıyavi, köylerinde Fırat kıyısında altın parçaları bulunduğuna dair söylentilerin yayılması üzerine bazı köylülerin nehir kıyısında rastgele arama yapmaya başladığını ifade etti.

Ancak incelemeler sonucunda, altın sanılan maddenin aslında "pirit" ya da bilinen adıyla "yaldızlı altın" olduğu ortaya çıktı.

Fırat Nehri’nin su seviyesinin düşmesi, pirit içeren kaya oluşumlarının ortaya çıkmasına neden oluyor.

Sular çekildi, altınlar ortaya çıktı zannettiler! Herkes Fırat Nehri'ne akın etti, gerçek kısa sürede anlaşıldı

PİRİT NEDİR, İÇİNDE ALTIN VAR MI?

Değerli olan gerçek altının aksine, altın veya pirit genellikle değersizdir veya çok az değerlidir. Bunun nedeni, altının aslında Dünya kabuğundaki en yaygın sülfür içeren mineral olan demir(II) sülfür olmasıdır. Pirit ise temel mineral olarak sülfür ve demir barındırır.

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#altın
#suriye
#fırat nehri
#rakka
#El Buhamid
#Pirit
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