Ev temizliği sırasında bulundu, dudak uçuklatan fiyata satılacak

Cambridge'de bir evdeki eşyaların ardından Salvador Dali'nin Vecchio Sultano (Eski Sultan) adlı tablosu çıktı. 2023 yılında sadece 150 sterline satın alınan tablonun 1990'larda da bir başka müzayedede satıldığı öğrenildi.

Dali uzmanı tarafından orijinali teyit edilen resim, ekim ayında yeniden satışa çıkacak ve 20-30 bin sterlin arasında bir fiyata satılması bekleniyor. BBC'nin haberine göre, Cheffins'in mezatçılarından Gabrielle Downie "Dünyanın en ünlü sanatçılarından birinin yeniden keşfedilen bir eserinin açık artırmasını yönetmek bir onur olacak" dedi.

''Böylesi bir eserin unutulması son derece nadir bir durum'' diyen Downie, "Bu eserin ressamını araştırmak ve ardından orijinalliğini teyit ettirmek çok heyecanlı bir süreçti. Dali'nin eserleri genellikle epey net bir şekilde ayırt edilir fakat bu sıra dışı eser, onun suluboya ile çalıştığı dönemden başka bir yönünü gösteren bir resim.'' ifadelerini kullandı.

PROJE 100 RESİMLE SONLANDI

Suluboya ve keçeli kalemle yapılan resim, Binbir Gece Masalları'ndan bir sahneyi betimliyor. Varlıklı İtalyan çift Guiseppe ve Mara Albaretto'nun talebiyle üretilen bu tablo, Dali'nin Orta Doğu'dan söylenceleri çizdiği serinin bir parçasıydı. Downie, çiftin 1963'te Dali'den resimli bir İncil yapmasını istediğini, fakat ünlü ressamın çifti Binbir Gece Masalları'nı çizmeye ikna ettiğini söylüyor.

Dali bu seride 500 resim yapmayı hedeflese de 100 resmin ardından proje sonlandırılmıştı.

"Bu 100 resmin yarısı Rizzoli yayınevinde kaldı, zaman içinde zarar gördü veya kayboldu. Diğer yarısı da Albarettolar'da kaldı ve daha sonra Dali'nin de vaftiz babası olduğu kızları Christina'ya miras kaldı" diyor Downie:

"Bu eser muhtemelen yayınevinde kalan ve kaybolan resimlerden biri."