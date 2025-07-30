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 | Berrak Arıcan

Ev temizliği sırasında bulundu, dudak uçuklatan fiyata satılacak

İngiltere'de bir evde ortaya çıkan ve sadece 150 sterlin yaklaşık 8 bin 150 TL'ye alınan alınan bir resim Salvador Dali'ye ait çıktı. Dali'nin Vecchio Sultano (Eski Sultan) adlı tablosu şimdilerde 30 bin sterlin yani 1 milyon 628 bin TL'ye satılmayı bekliyor.

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Ev temizliği sırasında bulundu, dudak uçuklatan fiyata satılacak
KAYNAK:
BBC
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 11:48

Cambridge'de bir evdeki eşyaların ardından Salvador Dali'nin Vecchio Sultano (Eski Sultan) adlı tablosu çıktı. 2023 yılında sadece 150 sterline satın alınan tablonun 1990'larda da bir başka müzayedede satıldığı öğrenildi.

Dali uzmanı tarafından orijinali teyit edilen resim, ekim ayında yeniden satışa çıkacak ve 20-30 bin sterlin arasında bir fiyata satılması bekleniyor. BBC'nin haberine göre, Cheffins'in mezatçılarından Gabrielle Downie "Dünyanın en ünlü sanatçılarından birinin yeniden keşfedilen bir eserinin açık artırmasını yönetmek bir onur olacak" dedi.

Ev temizliği sırasında bulundu, dudak uçuklatan fiyata satılacak

''Böylesi bir eserin unutulması son derece nadir bir durum'' diyen Downie, "Bu eserin ressamını araştırmak ve ardından orijinalliğini teyit ettirmek çok heyecanlı bir süreçti. Dali'nin eserleri genellikle epey net bir şekilde ayırt edilir fakat bu sıra dışı eser, onun suluboya ile çalıştığı dönemden başka bir yönünü gösteren bir resim.'' ifadelerini kullandı.

PROJE 100 RESİMLE SONLANDI

Suluboya ve keçeli kalemle yapılan resim, Binbir Gece Masalları'ndan bir sahneyi betimliyor. Varlıklı İtalyan çift Guiseppe ve Mara Albaretto'nun talebiyle üretilen bu tablo, Dali'nin Orta Doğu'dan söylenceleri çizdiği serinin bir parçasıydı. Downie, çiftin 1963'te Dali'den resimli bir İncil yapmasını istediğini, fakat ünlü ressamın çifti Binbir Gece Masalları'nı çizmeye ikna ettiğini söylüyor.

Ev temizliği sırasında bulundu, dudak uçuklatan fiyata satılacak

Dali bu seride 500 resim yapmayı hedeflese de 100 resmin ardından proje sonlandırılmıştı.

"Bu 100 resmin yarısı Rizzoli yayınevinde kaldı, zaman içinde zarar gördü veya kayboldu. Diğer yarısı da Albarettolar'da kaldı ve daha sonra Dali'nin de vaftiz babası olduğu kızları Christina'ya miras kaldı" diyor Downie:

"Bu eser muhtemelen yayınevinde kalan ve kaybolan resimlerden biri."

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ETİKETLER
#keşif
#sanat
#Salvador Dali
#Vecchio Sultano
#Açık Arttırma
#Tablo
#Binbir Gece Masalları
#Dünya
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