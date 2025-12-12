Samsun’da peş peşe giden araçlardan rekor düzeyde yakalama: 350.000 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kavak ilçesinde büyük bir sevkiyatı ortaya çıkardı.

Yapılan çalışmalarda, artçı ve öncü yöntemiyle peş peşe hareket eden 2 otomobil ile 1 minibüs tespit edildi. Araçlar polis tarafından adım adım takip edilerek Kavak’ta durduruldu.

350.000 HAP BULUNDU

Polisler tarafından araçlarda yapılan aramalarda;

Tam 350.000 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan miktarın oldukça yüksek olması nedeniyle operasyon dikkat çekti.

Gözaltına alınan Y.U.Y., M.B. ve İ.B.A. isimli araç sürücülerinin, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildiği belirtildi.