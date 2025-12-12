Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Hapishane firarisinin yakalanmama çabası: Heykel taklidi işe yaramadı

İtalya'da hapishaneden kaçan bir Ganalı mülteci polise yakalanmamak için heykel taklidi yaptı. Firari, Galatone Belediye Başkanı Flavio Filoni'ye yakalandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hapishane firarisinin yakalanmama çabası: Heykel taklidi işe yaramadı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 12:06

'nın şehrinde bir olayıyla bağlantılı olarak aranan 39 yaşındaki Ganalı mültecinin ilginç yöntemi işe yaramadı. Galatone kasabasında yaklaşan Noel için şehrin bazı noktalarına Hazreti İsa'nın doğumunu tasvir eden heykeller kondu. Firari de polise yakalanmamak için bu heykellerin arasına girdi ve sabit durmaya çalıştı.

Hapishane firarisinin yakalanmama çabası: Heykel taklidi işe yaramadı

''HEYKELİN KIPIRDADIĞINI GÖRDÜM''

Heykellerin yanından sıklıkla geçtiğini belirten Galatone Belediye Başkanı Flavio Filoni tuhaflığı fark etti ve şunlar yaşandı:

''Ben bu heykellerin yanından sürekli geçerim. Bu bir Noel geleneği. Bu heykele bakarken esmer bir adam gördüm ve bu heykelin ne kadar gerçekçi olduğunu fark ettim. Kendi kendime bu heykeli yapan kişiyi tebrik etmem gerektiğini de düşündüm. Fakat birden bu heykelin kıpırdadığını gördüm. Yaklaştıkça adamın kıyafetlerinin çok daha modern olduğunu ve İncil'deki gibi olmadığını fark ettim. Adama ne yaptığını sorunca şüphelerim arttı ve polise haber verdim.''

Hapishane firarisinin yakalanmama çabası: Heykel taklidi işe yaramadı

HAPİSHANEDEN DE FİRAR ETMİŞ

Ganalı adamın Bologna kentinde hapishaneden kaçtığı ve bir süredir polis tarafından arandığı belirtildi. Metro.co'nun haberine göre, Ganalı mültecinin bir memura saldırdığı için 9 ay 15 gün hapis cezası aldığı ve bir süre önce hapishaneden ettiği açıklandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yaşamaya ve çalışmaya en elverişli şehirler listelendi: Sıralamaya damga vuran 2 bölge var
Forbes listeyi hazırladı, sıralamada dünyaca ünlü şarkıcı da var: İşte 'Dünyanın En Güçlü Kadınları'
ETİKETLER
#saldırı
#İtalya
#bologna
#mülteci
#firar
#Saklanma
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.