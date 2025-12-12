Hapishane firarisinin yakalanmama çabası: Heykel taklidi işe yaramadı

İtalya'nın Bologna şehrinde bir saldırı olayıyla bağlantılı olarak aranan 39 yaşındaki Ganalı mültecinin ilginç saklanma yöntemi işe yaramadı. Galatone kasabasında yaklaşan Noel için şehrin bazı noktalarına Hazreti İsa'nın doğumunu tasvir eden heykeller kondu. Firari mülteci de polise yakalanmamak için bu heykellerin arasına girdi ve sabit durmaya çalıştı.

''HEYKELİN KIPIRDADIĞINI GÖRDÜM''

Heykellerin yanından sıklıkla geçtiğini belirten Galatone Belediye Başkanı Flavio Filoni tuhaflığı fark etti ve şunlar yaşandı:

''Ben bu heykellerin yanından sürekli geçerim. Bu bir Noel geleneği. Bu heykele bakarken esmer bir adam gördüm ve bu heykelin ne kadar gerçekçi olduğunu fark ettim. Kendi kendime bu heykeli yapan kişiyi tebrik etmem gerektiğini de düşündüm. Fakat birden bu heykelin kıpırdadığını gördüm. Yaklaştıkça adamın kıyafetlerinin çok daha modern olduğunu ve İncil'deki gibi olmadığını fark ettim. Adama ne yaptığını sorunca şüphelerim arttı ve polise haber verdim.''

HAPİSHANEDEN DE FİRAR ETMİŞ

Ganalı adamın Bologna kentinde hapishaneden kaçtığı ve bir süredir polis tarafından arandığı belirtildi. Metro.co'nun haberine göre, Ganalı mültecinin bir memura saldırdığı için 9 ay 15 gün hapis cezası aldığı ve bir süre önce hapishaneden firar ettiği açıklandı.