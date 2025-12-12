Menü Kapat
13°
 Murat Makas

Gelin altınları alıp kaçtı, damat yıkıldı! '10 yaşında çocuğu varmış...'

Adanalı genç, Muğla'da tanıştığı kadınla düğün yaparak evlendi yaşadıkları adeta 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Gelinin düğünden 6 gün sonra altınları alıp kaçtığı öne sürüldü.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
12.12.2025
11:46
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
11:46

’da tanıştığı kadınla evlenen Adanalı gencin başına gelmeyen kalmadı. Muhittin Çiçeklibağ (27), yaz aylarında otelde çalışmak için Adana'dan Muğla'nın ilçesine gitti. Burada çalıştığı otelde S.B. (29) ile tanışan genç görüşmeye başladı. İkili arasındaki bağ her geçen gün derinleşirken S.B., hamile olduğunu söyledi ve Muhittin Çiçeklibağ, genç kız ile evlenmeye karar verdi. Ancak iddiaya göre, S.B.'nin Nisan ayında boşanması sebebiyle 300 günlük yasal süre dolmadığı için çift resmi nikah yapamadı.

Gelin altınları alıp kaçtı, damat yıkıldı! '10 yaşında çocuğu varmış...'

KİMSEYE HABER VERMEDEN KAÇTI

Adana'ya gelen çift, burada önce dini nikah kıydı, ardından da 29 Kasım'da düğün yaptı. Düğüne ise S.B.'nin ailesinden hiç kimse katılmadı. S.B., 4 Aralık'ta ise düğünde takılan altınlarının bir kısmını alarak öğle saatlerinde eşi işteyken kimseye haber vermeden evden ayrıldı. Eşinin gittiğini gören Çiçeklibağ, S.B.'nin ‘Beni dışladılar' diyerek görüştürmediği ailesine ulaşınca 10 yaşında çocuğu olduğunu da öğrenirken, hamilelik durumunun da yalan olduğu ortaya çıktı.

Gelin altınları alıp kaçtı, damat yıkıldı! '10 yaşında çocuğu varmış...'

KAYBI ÇOK AĞIR

Yaşadığı süreci İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan Muhittin Çiçeklibağ, "Bu şahısla Bodrum'da 14 Eylül'de tanıştık. Ben bunların çete olduğunu, bunların bir oyunun parçası olduğunu düşünüyorum. Düğünü bekledi, düğünden sonra altınların bir kısmını alıp kaçtı. Ben, bu kişinin annesine ulaştım. 10 yaşında bir oğlu olduğunu öğrendim. Maddi kayıp önemli değil ama manevi olarak kaybım çok ağır" dedi.

"DETAYLICA KURULMUŞ BİR OYUN VAR"

Başka kişilerinde bu tür tuzaklara düşmemesi için uyarılarda bulunan genç, "Kimse benim gibi böyle tuzağa düşmesin. Gerçekten insanlar evleneceği kişinin e devletine baksın. Acele etmeyin, çok dikkat edin. Ben böyle bir insan olduğunu hiç düşünmedim. Detaylıca kurulmuş bir oyun ve plan var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İHA muhabirinin ulaştığı S.B. ise, "10 yaşında çocuğum olduğunu öğrendi ve kaldıramayacağını söyledi. Düğünde takılan altınlarda sahteydi, ben altın almadım" diyerek hakkındaki iddiaları reddetti.

ETİKETLER
#bodrum
#muğla
#dolandırıcılık
#evlilik
#Aile İçi Sorunlar
#Tuzak
#Yaşam
