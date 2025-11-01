Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Damat düğünde ayvayı yedi! Arkadaşlarından hediyesi gülümsetti

Kasım 01, 2025 10:28
1
Damat ayva

Amasya’da Emre ve Feruze Köse çiftinin dünya evine girdiği düğünde gelen hediye herkesi gülümsetti. Damadın arkadaşları takı merasiminde “Ayva” hediye etti. Yapılan şakanın yanı sıra ayvanın fiyatı da düğünde en çok konuşulan konular arasına girdi.

2
damat şaka

Emre ve Feruze Köse çiftinin dünya evine girdiği düğün merasiminde damadın üniversite öğrencisi arkadaşı hediye olarak “Ayva” tercih etti. Damat, bu beklenmedik hediye ile şaşırırken, dilimlenen ayvanın tadına baktı.

3
damat şaka

Bu eğlenceli anlar ile misafirler kahkahaya boğulurken, Damadın arkadaşları, genç çiftle birlikte çalan müzikle doyasıya eğlendi.

4

KURDELEYE BİLE SARDILAR

Şakayı hazırlayan ve Hüseyin Taha Tankaş verdiği röportajda "Şaka için marketten ayva aldık. Kurdele ile de sardık. Damat ayvayı görünce şaşırdı. Sonrada güldüler. Çiftimize mutluluklar diliyorum. Allah bir yastıkta kocatsın" dedi.

5

BİR TANE AYVA 50 TL

Üniversite öğrencisi Tankaş, ayvanın fiyatını pahalı bulduğunu belirterek, "Bir tane ayvaya 50 TL para verdik. Yapacak bir şey yok. Şaka için değer. Ama bir ayva için 50 TL gerçekten pahalı" diye konuştu.

6

Ayva fiyatlarının pahalılığı hakkında konuşan bir diğer isim ise market sahibi Adem Çetin oldu. Çetin ilkbaharda yaşanan zirai don felaketinin etkileri nedeniyle kentte bu yıl meyvelere hasret kaldıklarına dikkat çekti ve bu durumun fiyatların artmasına neden olduğunu vurguladı.

7

"Ayva, elma, bütün meyvelerin fiyatları çok yüksek.” diyen Adem Çetin “Sebze halinde bile ayvanın kilosu 130 TL’ye kadar çıktı. Yani genç arkadaşımızın ayvanın tanesini 50 TL’ye aldığı doğrudur. İnşallah seneye ayvalar bol olurda ucuza yeriz" ifadelerini kullandı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.