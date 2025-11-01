Damat düğünde ayvayı yedi! Arkadaşlarından hediyesi gülümsetti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Amasya’da Emre ve Feruze Köse çiftinin dünya evine girdiği düğünde gelen hediye herkesi gülümsetti. Damadın arkadaşları takı merasiminde “Ayva” hediye etti. Yapılan şakanın yanı sıra ayvanın fiyatı da düğünde en çok konuşulan konular arasına girdi.
Emre ve Feruze Köse çiftinin dünya evine girdiği düğün merasiminde damadın üniversite öğrencisi arkadaşı hediye olarak “Ayva” tercih etti. Damat, bu beklenmedik hediye ile şaşırırken, dilimlenen ayvanın tadına baktı.
Bu eğlenceli anlar ile misafirler kahkahaya boğulurken, Damadın arkadaşları, genç çiftle birlikte çalan müzikle doyasıya eğlendi.
Şakayı hazırlayan ve Hüseyin Taha Tankaş verdiği röportajda "Şaka için marketten ayva aldık. Kurdele ile de sardık. Damat ayvayı görünce şaşırdı. Sonrada güldüler. Çiftimize mutluluklar diliyorum. Allah bir yastıkta kocatsın" dedi.
Üniversite öğrencisi Tankaş, ayvanın fiyatını pahalı bulduğunu belirterek, "Bir tane ayvaya 50 TL para verdik. Yapacak bir şey yok. Şaka için değer. Ama bir ayva için 50 TL gerçekten pahalı" diye konuştu.
Ayva fiyatlarının pahalılığı hakkında konuşan bir diğer isim ise market sahibi Adem Çetin oldu. Çetin ilkbaharda yaşanan zirai don felaketinin etkileri nedeniyle kentte bu yıl meyvelere hasret kaldıklarına dikkat çekti ve bu durumun fiyatların artmasına neden olduğunu vurguladı.
"Ayva, elma, bütün meyvelerin fiyatları çok yüksek.” diyen Adem Çetin “Sebze halinde bile ayvanın kilosu 130 TL’ye kadar çıktı. Yani genç arkadaşımızın ayvanın tanesini 50 TL’ye aldığı doğrudur. İnşallah seneye ayvalar bol olurda ucuza yeriz" ifadelerini kullandı.