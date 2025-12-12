Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Hafızasını kaybetti, hayatı altüst oldu! Eşi ve çocukları terk edince çöp evde yaşamaya başladı

Samsun'da geçirdiği trafik kazası sonrası beyninde hasar oluşan 59 yaşındaki Kaya Saygan, hayatı alt üst oldu. Eşi ve çocukları tarafından terk edilen, bir kızı da vefat eden yaşlı adamın son hali yürekleri sızlattı. Çöp eve dönen yaşayan Saygan, soğuk kış günlerinde yaşam mücadelesi veriyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 11:31

Samsun'un İlkadım ilçesinde tek başına yaşayan 59 yaşındaki Kaya Saygan, geçirdiği sonrası hafızasını kaybetmesiyle hayatı altüst oldu. Bu süreçte kızının vefatıyla sarsılan ve eşi tarafından terk edilen Saygan, evinde farelerle yaşadığını söyledi.

Hafızasını kaybetti, hayatı altüst oldu! Eşi ve çocukları terk edince çöp evde yaşamaya başladı

Soğuk havalarda barınmakta zorlandığını ve maaş kartının kimde olduğunu dahi bilmediğini söyleyen Saygan, yaşadıklarının kendisini bunalıma sürüklediğini belirtti.

Hafızasını kaybetti, hayatı altüst oldu! Eşi ve çocukları terk edince çöp evde yaşamaya başladı

"SOBAM YOK, YATAĞIM YOK. DOLANDIRILDIM, SOYULDUM"

Kalacak başka yeri olmadığı için burada yaşadığını söyleyen Saygan, "Sokakta yaşanmaz. Güçsüzler yurduna başvurdum, yaşım tutmadı diye almadılar. Sobam yok, yatağım yok. Dolandırıldım, soyuldum. Çöpte ne bulduysam eve taşıdım. Ailem de beni bıraktı gitti. Eğer devlet evimi düzenlerse söz veriyorum, bir daha çöp eve çevirmeyeceğim. Ne olur bana bir yer verilsin, bir sıcak yatak verilsin" diye konuştu.

Hafızasını kaybetti, hayatı altüst oldu! Eşi ve çocukları terk edince çöp evde yaşamaya başladı

"BU HALİYLE KIŞI GEÇİRMESİ İMKANSIZ"

Saygan'ın durumunun giderek kötüleştiğini şunları söyleyen Mahalle Muhtarı Güven Akan, şu ifadeleri kullandı:

"Kaza sonrası beyninde kalıcı hasarlar oluştu. Eşinin ayrılması ve kızının vefatıyla psikolojik olarak çöktü. Yazın evinden 4 kamyon çöp çıkarıldı ama içeride hâlâ 2 kamyonluk çöp var. Kapısı, bacası, sobası olmayan bir mekânda kışı geçirmesi mümkün değil. Belediyeden yemek desteği sağlıyoruz ancak bu yeterli değil. Bu vatandaşın bir an önce devlet korumasına alınması ve huzurevine yerleştirilmesi gerekiyor. Çünkü bu şekilde yaşaması imkânsız."

#deprem bölgesi
#trafik kazası
#hafıza kaybı
#depremzedeler
#yoksulluk
#Yalnızlık
#Sosyal Hizmetler
#Yaşam
