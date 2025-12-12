Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

TÜİK açıkladı: Dış ticaret verileri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Dış Ticaret Endeksleri’ne göre ihracat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 arttı.

12.12.2025
12.12.2025
Türkiye İstatistik Kurumu (), Ekim ayı Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre, birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,2 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,6 arttı, yakıtlarda yüzde 5,4 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,5 arttı.

TÜİK açıkladı: Dış ticaret verileri belli oldu

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 7,0 AZALDI

İhracat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,0 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,8 azaldı, yakıtlarda yüzde 19,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 azaldı.

TÜİK açıkladı: Dış ticaret verileri belli oldu

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 3,7 ARTTI

birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,3 arttı, yakıtlarda yüzde 5,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,9 arttı.

TÜİK açıkladı: Dış ticaret verileri belli oldu

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,3 ARTTI

İthalat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,1 arttı, yakıtlarda yüzde 1,8 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 arttı.

