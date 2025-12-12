Telefon ve bilgisayarlara zam dalgası kapıda

Yarı iletken tedarik zincirinde toparlanma sinyalleri görülse de bellek cephesinde tablo pek iç açıcı değil. TrendForce’un son analizine göre DRAM fiyatları, 2026’nın ilk çeyreğinde yeniden keskin bir yükseliş yaşayacak. Bu artış, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar üreticilerinin maliyet hesaplarını doğrudan etkiliyor.

DRAM, MALİYET KALEMLERİNDE ÖNE ÇIKTI

Raporda, bellek bileşenlerinin tüketici elektroniğinde BOM maliyetini en hızlı artıran kalemlerden biri hâline geldiği vurgulanıyor. Kârlılığı yüksek Apple için bile bu artışın hissedilir olacağı ifade ediliyor. TrendForce, markaların fiyat stratejilerini gözden geçirmek zorunda kalabileceğini, hatta eski modellerde planlanan indirimlerin ertelenebileceğini belirtiyor.

ANDROİD TARAFINDA TABLO DAHA SERT

Android ekosisteminde ise etkiler daha çarpıcı. Orta ve alt segmentte bellek kapasitesi, fiyat-performans algısının temel belirleyicilerinden biri. 2026’da yükselen DRAM maliyetleri nedeniyle yeni modellerin daha yüksek fiyatlarla raflara çıkması bekleniyor. Bununla birlikte mevcut modellerin fiyatları ve yaşam döngülerinde de revizyon gündemde.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLARDA MALİYET ÇIKMAZI

Dizüstü bilgisayar cephesinde de benzer bir baskı söz konusu. Özellikle ince ve üst seviye modellerde mobil DRAM çözümlerinin anakarta lehimli olması, üreticilerin bellek yapılandırmasını aşağı çekerek maliyet düşürmesini zorlaştırıyor. Bu nedenle fiyat baskısının en hızlı bu segmentte hissedilmesi bekleniyor.

DONANIM KIRPMA İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

TrendForce, 2026 boyunca üreticilerin maliyetleri yönetebilmek için donanım düşürme ya da planlanan yükseltmeleri erteleme eğilimine gireceğini vurguluyor. Özellikle DRAM tarafında bu eğilimin daha belirgin olacağı ifade ediliyor. En sert etkinin ise düşük fiyatlı akıllı telefon pazarında yaşanması bekleniyor; bazı giriş modellerinin 2026’da yeniden 4 GB RAM seviyesine dönmesi olasılık dahilinde.