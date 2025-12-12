The Game Awards kazananları 2025! Yılın oyunu, en iyi uyarlama ve daha fazlası belli oldu

Kategoriler
2025 yılının en iyi oyunlarının olduğu listenin paylaşılması ile beraber The Game Awards kazananları 2025 belli oldu. A Minecraft Movie, Devil May Cry, Splinter Cell: Deathwatch, The Last of Us: Season 2 ve Until Dawn en iyi uyarlama adayları olmuştu.
1. Yılın Oyunu
Adaylar:
Clair Obscur: Expedition 33
Hades 2
Donkey Kong Bananza
Hollow Knight: Silksong
Death Stranding 2: On the Beach
Kingdom Come: Deliverance 2
Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33
Aldığı ödül: Yılın Oyunu
2. En İyi Oyun Yönetimi
Adaylar:
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2
Ghost of Yotei
Hades 2
Split Fiction
Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33
Aldığı ödül: En İyi Oyun Yönetimi
3. En İyi Uyarlama
Adaylar:
A Minecraft Movie
Devil May Cry
Splinter Cell: Deathwatch
The Last of Us: Season 2
Until Dawn
Kazanan: The Last of Us: Season 2
Aldığı ödül: En İyi Uyarlama
4. En İyi Hikâye Anlatımı
Adaylar:
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2
Ghost of Yotei
Kingdom Come: Deliverance 2
Silent Hill f
Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33
Aldığı ödül: En İyi Hikâye Anlatımı
5. En İyi Aksiyon/Macera Oyunu
Adaylar:
Death Stranding 2
Ghost of Yotei
Hollow Knight: Silksong
Indiana Jones and the Great Circle
Split Fiction
Kazanan: Hollow Knight: Silksong
Aldığı ödül: En İyi Aksiyon/Macera Oyunu
6. En İyi RPG
Adaylar:
Avowed
Clair Obscur: Expedition 33
Kingdom Come: Deliverance 2
Monster Hunter Wilds
The Outer Worlds 2
Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33
Aldığı ödül: En İyi RPG
7. En İyi Dövüş Oyunu
Adaylar:
2XKO
Capcom Fighting Collection 2
Mortal Kombat: The Legacy Kollection
Virtua Fighter 5
Fatal Fury: City Of The Wolves
Kazanan: Fatal Fury: City Of The Wolves
Aldığı ödül: En İyi Dövüş Oyunu
8. En İyi Aksiyon Oyunu
Adaylar:
Battlefield 6
Doom: The Dark Ages
Hades 2
Ninja Gaiden 4
Shinobi: The Art Of Vengeance
Kazanan: Hades 2
Aldığı ödül: En İyi Aksiyon Oyunu
9. En İyi Devam Eden Oyun
Adaylar:
Fortnite
Helldivers 2
Final Fantasy 14
No Man’s Sky
Marvel Rivals
Kazanan: No Man’s Sky
Aldığı ödül: En İyi Devam Eden Oyun
10. En İyi Performans
Adaylar:
Jennifer English – Clair Obscur: Expedition 33 (Maelle)
Ben Starr – Clair Obscur: Expedition 33 (Verso)
Charlie Cox – Clair Obscur: Expedition 33 (Gustave)
Erika Ishii – Ghost of Yotei (Atsu)
Troy Baker – Indiana Jones and the Great Circle (Indiana Jones)
Konatsu Katu – Silent Hill f (Hinako Shimizu)
Kazanan: Jennifer English – Clair Obscur: Expedition 33 (Maelle)
Aldığı ödül: En İyi Performans
11. En İyi Mobil Oyun
Adaylar:
Destiny Rising
Persona 5: The Phantom X
Sonic Rumble
Umamasume: Pretty Derby
Wuthering Waves
Kazanan: Umamasume: Pretty Derby
Aldığı ödül: En İyi Mobil Oyun
12. En İyi Sanat Yönetimi
Adaylar:
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2
Ghost of Yotei
Hades 2
Hollow Knight: Silksong
Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33
Aldığı ödül: En İyi Sanat Yönetimi
13. En İyi Beste ve Müzik
Adaylar:
Clair Obscur: Expedition 33 (Lorien Testard)
Death Stranding 2 (Woodkid & Ludvig Forssell)
Ghost of Yotei (Toma Otowa)
Hollow Knight: Silksong (Christopher Larkin)
Hades 2 (Darren Korb)
Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33 (Lorien Testard)
Aldığı ödül: En İyi Beste / Müzik
14. En İyi Ses Tasarımı
Adaylar:
Battlefield 6
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2
Ghost of Yotei
Silent Hill f
Kazanan: Battlefield 6
Aldığı ödül: En İyi Ses Tasarımı
15. Farkındalık Yaratan Oyun
Adaylar:
Consume Me
Despelote
Lost Records: Bloom and Rage
South of Midnight
Wanderstop
Kazanan: South of Midnight
Aldığı ödül: Farkındalık Yaratan Oyun
16. En İyi Topluluk Desteği
Adaylar:
Baldur’s Gate 3
Final Fantasy 14
Fortnite
Helldivers 2
No Man’s Sky
Kazanan: Baldur’s Gate 3
Aldığı ödül: En İyi Topluluk Desteği
17. Oyuncuların Seçimi
Adaylar:
Clair Obscur: Expedition 33
Dispatch
Genshin Impact
Hollow Knight: Silksong
Wuthering Waves
Kazanan: Wuthering Waves
Aldığı ödül: Oyuncuların Seçimi
18. En İyi Çok Oyunculu Oyun
Adaylar:
Arc Raiders
Battlefield 6
Elden Ring Nightreign
Peak
Split Fiction
Kazanan: Arc Raiders
Aldığı ödül: En İyi Çok Oyunculu
19. En İyi Bağımsız Oyun
Adaylar:
Absolum
Ball x Pit
Blue Prince
Clair Obscur: Expedition 33
Hades 2
Hollow Knight: Silksong
Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33
Aldığı ödül: En İyi Bağımsız Oyun
20. En İyi Çıkış Yapan Bağımsız Oyun
Adaylar:
Blue Prince
Clair Obscur: Expedition 33
Despelote
Dispatch
Megabonk
Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33
Aldığı ödül: En İyi Çıkış Yapan Bağımsız Oyun
21. En İyi VR/AR Oyunu
Adaylar:
Alien Rogue Incursion
Arken Age
Ghost Town
Deadpool VR
The Midnight Walk
Kazanan: The Midnight Walk
Aldığı ödül: En İyi VR/AR Oyunu
22. Yılın İçerik Üreticisi
Adaylar:
Cadrel
Kai Cenat
MoistCr1tikal
Sakura Miko
The Burnt Peanut
Kazanan: MoistCr1tikal
Aldığı ödül: Yılın İçerik Üreticisi
23. En Çok Beklenen Oyun
Adaylar:
Grand Theft Auto 6
Resident Evil Requiem
007 First Light
The Witcher 4
Marvel’s Wolverine
Kazanan: Grand Theft Auto 6
Aldığı ödül: En Çok Beklenen Oyun
24. Erişilebilirlikte Yenilik
Adaylar:
Assassin’s Creed Shadows
Atomfall
Doom: The Dark Ages
EA Sports FC 26
Kazanan: Doom: The Dark Ages
Aldığı ödül: Erişilebilirlikte Yenilik
25. En İyi Aile Oyunu
Adaylar:
Mario Kart World
Donkey Kong Bananaza
Split Fiction
Sonic Racing Crossworlds
Lego Party
Lego Voyagers
Kazanan: Donkey Kong Bananaza
Aldığı ödül: En İyi Aile Oyunu
26. En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu
Adaylar:
The Alters
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Jurassic World Evolution 3
Civilization 7
Tempest Rising
Two Point Museum
Kazanan: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Aldığı ödül: En İyi Simülasyon/Strateji
27. En İyi Spor/Yarış Oyunu
Adaylar:
EA Sports FC 26
F1 25
Mario Kart World
Rematch
Sonic Racing Crossworlds
Kazanan: Mario Kart World
Aldığı ödül: En İyi Spor/Yarış Oyunu
28. En İyi Espor Oyunu
Adaylar:
Counter Strike 2
Dota 2
League of Legends
Mobile Legends Bang Bang
Valorant
Kazanan: Counter Strike 2
Aldığı ödül: En İyi Espor Oyunu
29. En İyi Espor Sporcusu
Adaylar:
Brawk
Chovy
Forsaken
Kakeru
Menard
Zywoo
Kazanan: Chovy
Aldığı ödül: En İyi Espor Sporcusu
30. En İyi Espor Takımı
Adaylar:
Gen.G
NRG
Team Falcons
Team Liquid PH
Team Vitality
Kazanan: Team Vitality
Aldığı ödül: En İyi Espor Takımı