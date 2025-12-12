The Game Awards kazananları 2025! Yılın oyunu, en iyi uyarlama ve daha fazlası belli oldu

2025 yılının en iyi oyunlarının olduğu listenin paylaşılması ile beraber The Game Awards kazananları 2025 belli oldu. A Minecraft Movie, Devil May Cry, Splinter Cell: Deathwatch, The Last of Us: Season 2 ve Until Dawn en iyi uyarlama adayları olmuştu.

THE GAME AWARDS KAZANANLARI 2025

1. Yılın Oyunu

Adaylar:

Clair Obscur: Expedition 33

Hades 2

Donkey Kong Bananza

Hollow Knight: Silksong

Death Stranding 2: On the Beach

Kingdom Come: Deliverance 2

Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33

Aldığı ödül: Yılın Oyunu

2. En İyi Oyun Yönetimi

Adaylar:

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2

Ghost of Yotei

Hades 2

Split Fiction

Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33

Aldığı ödül: En İyi Oyun Yönetimi

3. En İyi Uyarlama

Adaylar:

A Minecraft Movie

Devil May Cry

Splinter Cell: Deathwatch

The Last of Us: Season 2

Until Dawn

Kazanan: The Last of Us: Season 2

Aldığı ödül: En İyi Uyarlama

4. En İyi Hikâye Anlatımı

Adaylar:

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2

Ghost of Yotei

Kingdom Come: Deliverance 2

Silent Hill f

Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33

Aldığı ödül: En İyi Hikâye Anlatımı

5. En İyi Aksiyon/Macera Oyunu

Adaylar:

Death Stranding 2

Ghost of Yotei

Hollow Knight: Silksong

Indiana Jones and the Great Circle

Split Fiction

Kazanan: Hollow Knight: Silksong

Aldığı ödül: En İyi Aksiyon/Macera Oyunu

6. En İyi RPG

Adaylar:

Avowed

Clair Obscur: Expedition 33

Kingdom Come: Deliverance 2

Monster Hunter Wilds

The Outer Worlds 2

Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33

Aldığı ödül: En İyi RPG

7. En İyi Dövüş Oyunu

Adaylar:

2XKO

Capcom Fighting Collection 2

Mortal Kombat: The Legacy Kollection

Virtua Fighter 5

Fatal Fury: City Of The Wolves

Kazanan: Fatal Fury: City Of The Wolves

Aldığı ödül: En İyi Dövüş Oyunu

8. En İyi Aksiyon Oyunu

Adaylar:

Battlefield 6

Doom: The Dark Ages

Hades 2

Ninja Gaiden 4

Shinobi: The Art Of Vengeance

Kazanan: Hades 2

Aldığı ödül: En İyi Aksiyon Oyunu

9. En İyi Devam Eden Oyun

Adaylar:

Fortnite

Helldivers 2

Final Fantasy 14

No Man’s Sky

Marvel Rivals

Kazanan: No Man’s Sky

Aldığı ödül: En İyi Devam Eden Oyun

10. En İyi Performans

Adaylar:

Jennifer English – Clair Obscur: Expedition 33 (Maelle)

Ben Starr – Clair Obscur: Expedition 33 (Verso)

Charlie Cox – Clair Obscur: Expedition 33 (Gustave)

Erika Ishii – Ghost of Yotei (Atsu)

Troy Baker – Indiana Jones and the Great Circle (Indiana Jones)

Konatsu Katu – Silent Hill f (Hinako Shimizu)

Kazanan: Jennifer English – Clair Obscur: Expedition 33 (Maelle)

Aldığı ödül: En İyi Performans

11. En İyi Mobil Oyun

Adaylar:

Destiny Rising

Persona 5: The Phantom X

Sonic Rumble

Umamasume: Pretty Derby

Wuthering Waves

Kazanan: Umamasume: Pretty Derby

Aldığı ödül: En İyi Mobil Oyun

12. En İyi Sanat Yönetimi

Adaylar:

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2

Ghost of Yotei

Hades 2

Hollow Knight: Silksong

Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33

Aldığı ödül: En İyi Sanat Yönetimi

13. En İyi Beste ve Müzik

Adaylar:

Clair Obscur: Expedition 33 (Lorien Testard)

Death Stranding 2 (Woodkid & Ludvig Forssell)

Ghost of Yotei (Toma Otowa)

Hollow Knight: Silksong (Christopher Larkin)

Hades 2 (Darren Korb)

Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33 (Lorien Testard)

Aldığı ödül: En İyi Beste / Müzik

14. En İyi Ses Tasarımı

Adaylar:

Battlefield 6

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2

Ghost of Yotei

Silent Hill f

Kazanan: Battlefield 6

Aldığı ödül: En İyi Ses Tasarımı

15. Farkındalık Yaratan Oyun

Adaylar:

Consume Me

Despelote

Lost Records: Bloom and Rage

South of Midnight

Wanderstop

Kazanan: South of Midnight

Aldığı ödül: Farkındalık Yaratan Oyun

16. En İyi Topluluk Desteği

Adaylar:

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy 14

Fortnite

Helldivers 2

No Man’s Sky

Kazanan: Baldur’s Gate 3

Aldığı ödül: En İyi Topluluk Desteği

17. Oyuncuların Seçimi

Adaylar:

Clair Obscur: Expedition 33

Dispatch

Genshin Impact

Hollow Knight: Silksong

Wuthering Waves

Kazanan: Wuthering Waves

Aldığı ödül: Oyuncuların Seçimi

18. En İyi Çok Oyunculu Oyun

Adaylar:

Arc Raiders

Battlefield 6

Elden Ring Nightreign

Peak

Split Fiction

Kazanan: Arc Raiders

Aldığı ödül: En İyi Çok Oyunculu

19. En İyi Bağımsız Oyun

Adaylar:

Absolum

Ball x Pit

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Hades 2

Hollow Knight: Silksong

Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33

Aldığı ödül: En İyi Bağımsız Oyun

20. En İyi Çıkış Yapan Bağımsız Oyun

Adaylar:

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Despelote

Dispatch

Megabonk

Kazanan: Clair Obscur: Expedition 33

Aldığı ödül: En İyi Çıkış Yapan Bağımsız Oyun

21. En İyi VR/AR Oyunu

Adaylar:

Alien Rogue Incursion

Arken Age

Ghost Town

Deadpool VR

The Midnight Walk

Kazanan: The Midnight Walk

Aldığı ödül: En İyi VR/AR Oyunu

22. Yılın İçerik Üreticisi

Adaylar:

Cadrel

Kai Cenat

MoistCr1tikal

Sakura Miko

The Burnt Peanut

Kazanan: MoistCr1tikal

Aldığı ödül: Yılın İçerik Üreticisi

23. En Çok Beklenen Oyun

Adaylar:

Grand Theft Auto 6

Resident Evil Requiem

007 First Light

The Witcher 4

Marvel’s Wolverine

Kazanan: Grand Theft Auto 6

Aldığı ödül: En Çok Beklenen Oyun

24. Erişilebilirlikte Yenilik

Adaylar:

Assassin’s Creed Shadows

Atomfall

Doom: The Dark Ages

EA Sports FC 26

Kazanan: Doom: The Dark Ages

Aldığı ödül: Erişilebilirlikte Yenilik

25. En İyi Aile Oyunu

Adaylar:

Mario Kart World

Donkey Kong Bananaza

Split Fiction

Sonic Racing Crossworlds

Lego Party

Lego Voyagers

Kazanan: Donkey Kong Bananaza

Aldığı ödül: En İyi Aile Oyunu

26. En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu

Adaylar:

The Alters

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Jurassic World Evolution 3

Civilization 7

Tempest Rising

Two Point Museum

Kazanan: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Aldığı ödül: En İyi Simülasyon/Strateji

27. En İyi Spor/Yarış Oyunu

Adaylar:

EA Sports FC 26

F1 25

Mario Kart World

Rematch

Sonic Racing Crossworlds

Kazanan: Mario Kart World

Aldığı ödül: En İyi Spor/Yarış Oyunu

28. En İyi Espor Oyunu

Adaylar:

Counter Strike 2

Dota 2

League of Legends

Mobile Legends Bang Bang

Valorant

Kazanan: Counter Strike 2

Aldığı ödül: En İyi Espor Oyunu

29. En İyi Espor Sporcusu

Adaylar:

Brawk

Chovy

Forsaken

Kakeru

Menard

Zywoo

Kazanan: Chovy

Aldığı ödül: En İyi Espor Sporcusu

30. En İyi Espor Takımı

Adaylar:

Gen.G

NRG

Team Falcons

Team Liquid PH

Team Vitality

Kazanan: Team Vitality

Aldığı ödül: En İyi Espor Takımı