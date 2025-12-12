Evrim Akın programdan çıkarıldı mı? Evrim Akın ile Ev Gezmesi programının adı değişti

Asena Keskinci, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, o dönem çocuk oyuncu olduğu dizide başrol oyuncusu Evrim Akın tarafından şiddete maruz kaldığını iddia etmişti. Evrim Akın hakkında birçok oyuncu da konuşurken, ünlü sunucu hakkındaki tüm iddiaları yalanladı. Evrim Akın'ın yıllardır sunduğu programın devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, son hamlesi kafalarda soru işareti bıraktı.

EVRİM AKIN YILLARDIR SUNDUĞU PROGRAMDAN ÇIKARILDI MI?

Pazar günleri yayınlanan "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programı yaşanan olaylardan sonra iki bölüm daha yayınlandı. Ancak son günlerde sosyal medyada, programın adının “Pazar Gezmesi” olarak güncellendiği, afişlerde “Evrim Akın” isminin olmadığı fark edildi.

Resmi sitede program hala “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” olarak geçse de, sosyal medyada ise isim ve afiş Pazar Gezmesi olarak değiştirildi. Evrim Akın değişimle ilgili herhangi bir paylaşım yapmaması "Programdan çıkarıldı mı?" sorularına neden oldu.

EVRİM AKIN HAKKINDAKİ İDDİALARI YALANLADI

Dün akşam yeni programının ilk bölümünü yayınlayan Evrim Akın, Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Asena Keskinci'nin hakkında söylediği iddialarla ilgili konuştu. Akın, 'Ben onları Allah'a havale ettim. Affedemiyorum diyordum başlarda ama diyorum ki artık; Seni Allah affetsin! Gerçekten Allah affetsin. Hepinizi' diyerek gözyaşlarına boğuldu.