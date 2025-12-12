Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Cari denge Ekim ayında 457 milyon dolar fazla verdi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Ekim 2025'e ilişkin 'Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni açıkladı. Verilere göre, Türkiye ekonomisi ekim ayında 457 milyon dolarlık cari fazla verdi, yıllık cari açık 22 milyar dolara geriledi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklanan cari açık rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yılmaz, "Cari denge temmuz, ağustos ve eylül aylarından sonra ekim ayında da fazla vermiştir. Ekim ayında yıllıklandırılmış cari açık 22 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 11:15

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), Ekim ayı Ödemeler Dengesi Gelişmelerine göre, cari işlemler hesabı 457 milyon ABD doları fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7.028 milyon ABD doları fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı açığı 5.963 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.
Yıllıklandırılmış verilere göre, Ekim ayında yaklaşık 22,0 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 67,3 milyar ABD doları açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,2 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,6 milyar ABD doları ve 328 milyon ABD doları açık verdi.

Cari denge Ekim ayında 457 milyon dolar fazla verdi

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 7.588 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2.462 milyon ABD doları ve 5.860 milyon ABD doları oldu.

DOĞRUDAN YATIRIMLARDA DALGALANMA

2025 yılı Ekim ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan 5,2 milyar ABD doları, net portföy yatırımları 0,2 milyar ABD doları, krediler 26,9 milyar ABD doları ve ticari krediler 0,8 milyar ABD doları katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 3,9 milyar ABD doları negatif yönlü etki etmiştir. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 13,3 milyar ABD doları oldu.

Cari denge Ekim ayında 457 milyon dolar fazla verdi

Ekim ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 838 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 128 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 966 milyon ABD doları arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 225 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 240 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü. Portföy yatırımları Ekim ayında 1.023 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetti.

Cari denge Ekim ayında 457 milyon dolar fazla verdi

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 44 milyon ABD doları ve DİBS piyasasında 98 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar ve diğer sektörler ihraçlarında sırasıyla 529 milyon ABD doları ve 606 milyon ABD doları net alış, Genel Hükümet ihraçlarında ise 646 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 829 milyon ABD doları, 850 milyon ABD doları ve 3.139 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 2.229 milyon ABD doları net artış ve 190 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 2.039 milyon ABD doları net artış kaydetti.
Resmi rezervlerde bu ay 1.610 milyon ABD doları net azalış oldu.

Cari denge Ekim ayında 457 milyon dolar fazla verdi

GÜÇLENME DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklanan cari açık rakamlarını sosyal medya üzerinden değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sürdürülebilir cari açık patikasında ilerleyiş sayesinde makro finansal istikrarın, rezerv birikimi ve güçlü ekonomik görünüm ile güçlenmeye devam ettiğini ifade ederek, "Mal ihracatı ve hizmet gelirlerinin destekleyici rolüyle cari denge temmuz, ağustos ve eylül aylarından sonra ekim ayında da fazla vermiştir. Ekim ayında yıllıklandırılmış cari açık 22 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Küresel ekonomide jeopolitik gerilimlerle daha da derinleşen çok boyutlu sınamalara rağmen Türkiye ekonomisi dengeli ve dayanıklı görünümünü korumaktadır.

Cari denge Ekim ayında 457 milyon dolar fazla verdi

Enflasyondaki düşüş TL’ye duyulan güveni pekiştirirken, artan rezervlerimiz ve iyileşen risk primimiz (CDS) sayesinde dış finansal maliyetlerimiz düşmektedir. Önümüzdeki dönemde iş yapma kolaylığını güçlendirecek ve yatırımcı güvenini artıracak düzenlemelerin yanı sıra uygulayacağımız yapısal reformlarla birlikte üretime ve istihdama pozitif katkı veren uluslararası doğrudan yatırımların hızlanmasını amaçlıyoruz. Yüksek katma değerli üretimi önceleyen sanayi politikalarımızın katkısıyla dış ticaret yapımızı daha rekabetçi hale getirerek mal ve hizmet ihracatımızı artırmayı, verimlilik artışlarını odağına alan bir büyüme modeliyle vatandaşımızın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte enflasyon, dolar, büyüme ve faiz beklentileri
Altın için çok çarpıcı 2026 tahmini! Mehmet Ali Yıldırımtürk rakamı açıkladı
ETİKETLER
#tcmb
#ihracat
#döviz rezervleri
#yatırımlar
#cari açık
#dış ticaret
#Ekonomik Veriler
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.