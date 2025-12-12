Daha 15 yaşındalar! Çocukların bıçaklı kavgasında kan aktı: Ölü ve yaralı var

İzmir'de Karabağlar ilçesinde çocuklar arasında çıkan kavgada kan aktı. Parkta karşılaşan H.H.Ş. (15) ile yabancı uyruklu H.M. (15) ve A.H. (15) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine H.H.Ş., yanında bulunan bıçakla H.M. ve A.H.’ye saldırdı.

Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ÇOCUKLARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Yaralılardan A.H., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden H.M.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli H.H.Ş., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.