İki kardeşin öldürüldüğü olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 6 Eylül 2024'te bir kafede alacak yüzünden çıkan ve eski çalışan Hasan Akın ile ağabeyi Ahmet Akın'ın ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin davanın ilk duruşması yapıldı. Tutuklu sanıklar Furkan G. ve Oğuzhan S., SEGBİS ile bağlandıkları duruşmada, savunmalarını mahkeme salonunda yapmak istediklerini belirterek beyanda bulunmadı. Maktullerin ailesi sanıklardan şikayetçi oldu. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Dava dosyasına giren yeni güvenlik kamerası kayıtları, dehşet verici anları ortaya çıkardı. Görüntülerde, Hasan Akın'ın iki ateş arasında kaldığı, ağabeyi Ahmet Akın'ın ise arkası dönükken vurulduğu görüldü. İddianamede sanıklar için ikişer kez "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezaları talep ediliyor.