Altın fiyatları yükselişte! Gram altın ne kadar? 12 Aralık 2025 altın fiyatları

Altın fiyatları bugün FED'in para politikasında yumuşama sinyali vermesi ve ABD'de 2026 yılında faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla yükselişe geçti. Peki altın gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Yarım, Cumhuriyet, ons altın fiyatı kaç TL? İşte 12 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...
Alış: 5.860,17 TL
Satış: 5.860,81 TL
Alış: 9.528,00 TL
Satış: 9.629,00 TL
Alış: 19.103,00 TL
Satış: 19.253,00 TL
Alış: 37.165,71 TL
Satış: 37.899,36 TL
Alış: 37.966,00 TL
Satış: 38.359,00 TL
Alış: 5.339,15 TL
Satış: 5.375,65 TL
Alış: 4.269,65 dolar
Satış: 4.270,21 dolar