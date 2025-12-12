Menü Kapat
13°
Ekonomi
Editor
 Onur Kaya

Altın fiyatları yükselişte! Gram altın ne kadar? 12 Aralık 2025 altın fiyatları

Altın fiyatları bugün tırmanışa geçti. Alım satım yapacak vatandaşlar ve yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve ons altın kaç TL oldu? İşte 12 Aralık 2025 Cuma günü güncel altın piyasası...

KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
12.12.2025
07:32
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
07:32

bugün FED'in para politikasında yumuşama sinyali vermesi ve ABD'de 2026 yılında faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla yükselişe geçti. Peki altın ve ne kadar? Yarım, Cumhuriyet, fiyatı kaç TL? İşte 12 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları yükselişte! Gram altın ne kadar? 12 Aralık 2025 altın fiyatları

GRAM ALTIN

Alış: 5.860,17 TL
Satış: 5.860,81 TL

Altın fiyatları yükselişte! Gram altın ne kadar? 12 Aralık 2025 altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.528,00 TL
Satış: 9.629,00 TL

Altın fiyatları yükselişte! Gram altın ne kadar? 12 Aralık 2025 altın fiyatları

YARIM ALTIN

Alış: 19.103,00 TL
Satış: 19.253,00 TL

Altın fiyatları yükselişte! Gram altın ne kadar? 12 Aralık 2025 altın fiyatları

TAM ALTIN

Alış: 37.165,71 TL
Satış: 37.899,36 TL

Altın fiyatları yükselişte! Gram altın ne kadar? 12 Aralık 2025 altın fiyatları

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 37.966,00 TL
Satış: 38.359,00 TL

Altın fiyatları yükselişte! Gram altın ne kadar? 12 Aralık 2025 altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 5.339,15 TL
Satış: 5.375,65 TL

Altın fiyatları yükselişte! Gram altın ne kadar? 12 Aralık 2025 altın fiyatları

ONS ALTIN

Alış: 4.269,65 dolar
Satış: 4.270,21 dolar

İslam Memiş'ten faiz kararı sonrası şok tahmin: Vatandaş altına yönelmez
Altın için çok çarpıcı 2026 tahmini! Mehmet Ali Yıldırımtürk rakamı açıkladı
ETİKETLER
#altın fiyatları
#gram altın
#çeyrek altın
#cumhuriyet altını
#yarım altın
#ons altın
#Altın Gram
#Temalar
#Ekonomi
