Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Safiye Soyman taktığı çanta ile takipçilerini kahkahaya boğdu!

Paylaşımlarıyla konuşulmayı başaran Safiye Soyman, son olarak kızıyla gittiği Londra'da kendisinden büyük çantayla verdiği pozla takipçilerini güldürdü. Zaman zaman fotoğraflarına uyguladığı filtrelerle çok konuşulan Safiye Soyman, bu kez çantasıyla konuşuldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 10:44

'ya giden , bir çantacıda çektiği videoyla takipçilerini yine kahkahaya boğdu. Kocaman bir çantayı eline alıp poz veren ünlü isim, "Bu nasıl böyle, neredeyse boyumu geçiyor! Onca güzel çanta varken ben buna mı kaldım? Benden büyük çantayla dolaşacağım resmen. Türkiye'ye de bunu taşıyarak döneceğim" sözleriyle herkesi güldürdü.

SAFİYE SOYMAN TAKİPÇİLERİNİ GÜLDÜRDÜ

Safiye Soyman, hesabından Londra'da kendisi kadar bulduğu çantayı taşımaya çalıştı. Eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaşan Soyman, "Londra'dayım, yeni bir trend başlatıyorum! Telefonun bile sığmadığı çantalar akımını başlatıyorum. Sizce yakışmış mı, yoksa hiç olmamış mı? Yorumlarınızı bekliyorum." dedi.

Safiye Soyman taktığı çanta ile takipçilerini kahkahaya boğdu!

SAFİYE SOYMAN İTİRAFIYLA HÜZÜNLENDİRDİ

1974 yılında 13 yaşındayken babası tarafından Ziya Akaröz ile evlendirilen şarkıcı Safiye Soyman "13 yaşında evlendirildim, 14'ümde anne oldum. Bu yüzden imzaya karşı fobim var" dedi. Safiye Soyman 13 yaşında yaptığı evliliğinden Ümran adında kızı ve Harun adında oğlu olmuştu. Soyman eşi Ziya Akaröz'den de 11 yıl sonra boşanmıştı.

Safiye Soyman taktığı çanta ile takipçilerini kahkahaya boğdu!
Yıldız Asyalı'dan endişelendiren paylaşım! "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
Fenomen Başak Karahan hamile olduğunu duyurdu!
ETİKETLER
#sosyal medya
#Londra
#safiye soyman
#çanta
#Takipçiler
#Eğlence Merkezi
#Çantasız
#Magazin
