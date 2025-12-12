Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Bekleyiş sona erdi! Time dergisi, 'Yapay Zekanın Mimarlarını' "Yılın Kişisi" seçti

Time, 2025 Yılın Kişisi ödülünü yapay zeka ekosistemini yönlendiren 'AI Mimarları'na verdi. Dergi, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jensen Huang, Sam Altman, Demis Hassabis, Lisa Su, Dario Amodei ve Fei-Fei Li gibi teknoloji dünyasının en etkili isimlerini ödüllendirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bekleyiş sona erdi! Time dergisi, 'Yapay Zekanın Mimarlarını'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 10:15

ABD’nin önemli ve itibarlı ekonomi dergilerinden biri olan Time, 2025 yılı için seçtiği Yılın Kişisi unvanını bu kez bir kişiye değil, ekosistemine yön veren “ Mimarları”na verdi.

Her yıl büyük merakla beklenen seçim, bu kez hem kapsamı hem de kullanılan çift kapak tasarımıyla dikkatleri üzerie çekti.

YAPAY ZEKANIN HAYATIMIZA NÜFUZUNA ETKİSİ VURGULANDI

Time, yapay zekanın sağlık, eğitim, ekonomi, iletişim ve üretim dahil hayatın neredeyse tüm alanlarına nüfuz ettiğini belirterek bu yıl ödülü sektörün liderlerine toplu olarak verdi. Dergi, teknoloji dünyasının en etkili isimlerini iki farklı kapakta okuyucularla buluşturdu.

LİSTEDE KİMLER VAR?

Derginin ilk kapağında yer alan yapay zeka liderleri şöyle sıralandı:

1. – Meta (Facebook kurucu ortağı ve CEO’su)

2. – Tesla, SpaceX, X, Neuralink, The Boring Company

3. Jensen Huang – NVIDIA (Kurucu ortak ve CEO)

4. Sam Altman – OpenAI (CEO)

5. Demis Hassabis – Google DeepMind (Kurucu ortak ve CEO)

6. Lisa Su – AMD (CEO)

7. Dario Amodei – Anthropic (Kurucu ortak ve CEO)

8. Fei-Fei Li – Stanford Human-Centered AI Institute (Kurucu eş direktör), Google Cloud AI eski baş bilim insanı

Bu isimler, Time’ın ifadesiyle “günümüz yapay zeka devriminin mimarları” olarak seçildi.

GÖNDERMELİ TASARIM

İlk kapakta, dev bir “AI” yazısının iskeleti önünde teknoloji liderlerinin bir araya geldiği bir kompozisyon yer alıyor. Görsel, yapay zekanın henüz tamamlanmamış ancak hızla inşa edilen bir gelecek olduğuna gönderme yapıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yılın en ilginç düğünü! Yapay zeka ile resmen evlendi
The Game Awards 2025 ne zaman, saat kaçta? Yılın oyunları belli olacak
ETİKETLER
#elon musk
#yapay zeka
#mark zuckerberg
#aı
#Time Dergisi
#Yılın Kişisi
#Teknoloji Liderleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.