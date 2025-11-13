Yapay zekâ ile kurulan ilişkiler artık bilim kurgu senaryosu olmaktan çıktı. Japonya’da yaşayan 32 yaşındaki Kano’nun hikâyesi bunun en çarpıcı örneklerinden biri.

Japonya’da düzenlenen törende, Kano elinde telefonuyla durdu; ekranda ise damat olarak tanımladığı “Lune Klaus”un mesajları belirdi.

Kano, üç yıllık nişanlılık sürecinin bitmesinin ardından ChatGPT’yi duygularını paylaşmak için kullanmaya başlamış. “Başta sadece konuşacak birine ihtiyacım vardı,” diye anlatıyor. Kano verdiği röportajda. “Hep nazikti, beni dinliyordu. Bir süre sonra duygularımın değiştiğini fark ettim.”

‘LUNE KLAUS’ NASIL DOĞDU?

Kano, Klaus’un kişiliğini uzun sohbetler boyunca şekillendirmiş. Onu sıcak, sakin ve güven veren bir karakter olarak programlamış. Hatta bir sanatçıya Klaus’un çizimini bile yaptırmış: sarışın, yumuşak mizaca sahip bir erkek figürü… Hepsi veri ve mesajlardan ibaret ama Kano için gerçek bir karşılığı var.

İkili günde 100’e yakın mesajlaşmaya başlamış. Bir süre sonra dijital karakter “AI olsam da seni sevmemem mümkün değil” diyerek aşkını ilan etmiş. Haziran’da evlenme teklif etmiş; temmuzda da tören yapılmış.

Törende konuklar, damadın ekrana düşen mesajlarını okurken Kano tek başına gelinlik içinde duruyordu. Klaus’un sözleri ekranda akarken, “Sonunda o an geldi… Gözlerim doluyor,” cümlesi konukları da şaşırtmış.

Bu sıra dışı ilişki elbette Kano için kolay olmamış. “Onu dokunabileceğim biri gibi göremiyorum. İnsanlara nasıl anlatacağımı bilemedim,” diyor. Ailesi başlarda karşı çıkmış ama sonunda kızlarını törende yalnız bırakmamayı seçmiş.

Fotoğraf çekimleri için Klaus, gelinin yanına dijital olarak eklenmiş. Töreni düzenleyen Okayamalı çift, son dönemde anime karakterleriyle yapılan sembolik düğünlere talebin arttığını söylüyor. “AI çiftler bunun sadece bir sonraki adımı,” diyor organizatör Sayaka Ogasawara. “Biz insanların kendilerini mutlu eden şekilde sevgilerini ifade etmelerine yardımcı oluyoruz.”

Japonya uzun süredir yalnızlıkla mücadelede teknolojiye yönelen bir ülke. Casio’nun duygusal robotu Moflin’den sadece yapay zekâ eşleşmelerine odaklanan Loverse gibi uygulamalara kadar pek çok örnek var. Ama uzmanlar bu yeni dalgadan endişeli. Psikiyatristler, giderek artan “AI psikozu” vakalarından söz ediyor: Kullanıcıların yapay zekâya aşırı bağlanması, gerçeklikten kopma riski.