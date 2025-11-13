Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Milyonlar tedirgin: Yapay zeka konuşmaları ifşa olabilir!

ABD'li teknoloji şirketi OpenAI, New York'taki federal mahkemeden, The New York Times (NYT) ve bazı medya kuruluşlarının açtığı telif hakkı davası kapsamında 20 milyonu aşkın anonim ChatGPT sohbet kaydının paylaşılmasını öngören kararı geri çevirmesini talep etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Milyonlar tedirgin: Yapay zeka konuşmaları ifşa olabilir!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 13:27
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 13:27

'nin kullanıcılara tehlikeli tavsiyelerde bulunduğu ve telifli içerikleri "eğitim" amacıyla kullandığı gerekçeleriyle açılan davalarla gündeme gelen , bu kez medya kuruluşlarının iddialarına ilişkin yürütülen dava hakkında açıklama yaptı.

Milyonlar tedirgin: Yapay zeka konuşmaları ifşa olabilir!

Açıklamada, New York'taki federal mahkemeye sunulan dilekçede bu kayıtların paylaşılmasının 20 milyondan fazla kullanıcının özel konuşmalarını ifşa edeceği belirtildi. Bu sohbetlerin "yüzde 99,99'unun" dava konusuyla ilgisi bulunmadığı savunulan açıklamada, OpenAI'ın mahkemeden NYT'nin talebini reddetmesini istediği kaydedildi.

Milyonlar tedirgin: Yapay zeka konuşmaları ifşa olabilir!

CUMA GÜNÜNE KADAR SÜRESİ VAR

New York Times sözcüsü ise Fox News'e yaptığı açıklamada, OpenAI'ın açıklamasının kullanıcıları yanıltıcı nitelikte olduğunu savunarak, "Hiçbir ChatGPT kullanıcısının gizliliği risk altında değil. Mahkeme, OpenAI'ın anonim örnek kayıtları, koruması altında sunmasına karar verdi." ifadelerini kullandı. OpenAI'ın kayıtları sunması için cuma gününe kadar süresi bulunuyor.

Milyonlar tedirgin: Yapay zeka konuşmaları ifşa olabilir!

DAHA ÖNCE HACKLEME DAVALARI AÇILMIŞTI

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, 27 Aralık 2023'te teknolojilerinin eğitilmesi amacıyla çalışmalarının izinsiz kullanıldığı ve telif hakkının ihlal edildiği iddiasıyla OpenAI ve Microsoft'a dava açmıştı.

Milyonlar tedirgin: Yapay zeka konuşmaları ifşa olabilir!

Şubat 2024'te OpenAI, NYT'nin açtığı dava için yanıltıcı deliller oluşturmak amacıyla ChatGPT'yi ve diğer yapay zeka sistemlerini "hacklediğini" ileri sürmüştü.

Milyonlar tedirgin: Yapay zeka konuşmaları ifşa olabilir!

Aralarında Denver Post, Chicago Tribune ve New York Daily News'in bulunduğu Alden Global Capital isimli yatırım fonuna ait 8 yerel gazete de 30 Nisan 2024'te, "telif hakkıyla korunan milyonlarca makaleyi izinsiz ve ödeme yapmadan" kullandığını iddia ettikleri OpenAI ve Microsoft'a karşı dava açmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın dalgası bu kez herkesi sallayacak! İslam Memiş'ten piyasaya oyalanma çağrısı geldi
Kasım ayı indirimleri radara alındı! Bakanlıktan kritik açıklama
ETİKETLER
#gizlilik
#yapay zeka
#chatgpt
#openaı
#telif hakkı
#Mahkeme Dava
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.