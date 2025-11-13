Menü Kapat
Hava Durumu
14°
Altın dalgası bu kez herkesi sallayacak! İslam Memiş'ten piyasaya oyalanma çağrısı geldi

Kasım 13, 2025 12:30
1
Altın fiyatları

Altın fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Yıl sonuna kadar gram altın tarafında oyalanmanın devam edeceğini belirten Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında piyasalara dair önemli açıklamalarda bulundu ve yatırımcıları uyardı. Memiş, bu haftanın küresel piyasalar açısından kritik olduğunu belirterek, "Bugün Perşembe ve Cuma günleri Amerika'da enflasyon verileri var; TÜFE ve ÜFE. Ancak Amerika'da hükümet kapalı. Dolayısıyla bu veriler açıklanacak mı? Burada belirsizlik halen devam ediyor. O yüzden güvenli limanlara olan talep tekrar arttı bu hafta" dedi.
 

2
Amerikan Başkanı Donald Trump

Amerikan Başkanı Donald Trump’ın hükümetin açılmasına dair kararnameyi imzaladığını aktaran Memiş, "Hükümetin açılmasına onay verildi ama aktif olarak verilerin tam olarak gelmesi gerekiyor piyasalarda. Bu nedenle enflasyon verilerinin açıklanıp açıklanmayacağı hala belli değil; net rakamlar olması lazım" ifadelerini kullandı.
 

3
Altın piyasası

YIL SONUNA KADAR OYALAMAYA DEVAM EDECEK

Altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, "Ons altın 4210 dolar seviyesinde. Bu hafta 4150–4180 dolar seviyesine kadar bir yükseliş bekliyorduk, ancak tekrar 100–150 dolar civarında bir geri dönüş görebiliriz. Altın fiyatları yıl sonuna kadar oyalamaya devam edecek. Bu köpüğü yapacaklar, oyalayacaklar" şeklinde konuştu.
 

4
altın fiyatları

Önümüzdeki yıl için altın fiyatlarını merak eden yatırımcılara seslenen Memiş, "2026 yılına ilişkin altın tarafında güvenli liman özelliği devam edecek. Ancak kısa vadede dalgalanmalar sistemin işine yarıyor, bu dalgalanma ciddi kazanç sağlıyor. Uzun vadede yükseliş beklentimiz sürüyor, ama dalgalanmalara karşı altın ve gümüş fiyatlarına dikkat etmek lazım" diyerek tüm yatırımcıları uyardı.
 

5
Altın-gümüş rasyosu

Gümüşün hala karlı olduğunu belirten Memiş, "Gümüş, ons fiyatı 54 dolara gerileyerek altına kıyasla daha değerli hale geldi. Altın-gümüş rasyosu tekrar 80 seviyesine ulaşınca gümüş tarafında gerileme görebiliriz. Yatırımcılar açısından şu an altın daha öncelikli; altın-gümüş rasyosu geriledikçe gümüş değer kazanır. Bu hafta gümüş daha pozitif ayrıştı, rasyo 77 seviyesine kadar geriledi. Ancak altını bozan yatırımcılar için yükseliş bir fırsat sunuyor" diyerek fırsat noktasına dikkat çekti.
 

6
Döviz kurları

BU BELİRSİZLİK DEVAM EDECEK

Döviz hakkında beklentilerini paylaşan Memiş, "Dolar kuru 42,24 lira seviyesinde. Döviz kurları genel olarak stabil, 42 lira seviyesine yerleşen bir kur var. Borsa İstanbul endeksi 10.000 puan üzerinde yerleşmeler gösteriyor. Enflasyon yüzde 30 civarında normalleşiyor. Yeni normallere piyasa alışıyor; sert dalgalanmalar da bu belirsizliğin devam edeceğini gösteriyor. Piyasalar bazen yükselişle, bazen düşüşle açılıyor, normalleşme süreci var" dedi.
 

7
ELİNDE KRİPTO OLANLAR DİKKAT!

ELİNDE KRİPTO OLANLAR DİKKAT!

Elinde kripto para olan yatırımcıları uyaran Memiş, "Kripto paralarda baskı devam ediyor; 100.000 dolar seviyesinin üzerinde. Perşembe ve Cuma günü açıklanacak enflasyon verileri küresel piyasalar için oldukça önemli olacak. Şu anda yurt dışı piyasalarda olumsuz etkileyen bir gelişme yok" ifadelerini kullandı.
 

8
gümüş şampiyonu

Memiş, "Bantlar belli, hareket sınırlı. Alacaklar küçük alımlar yapabilir; satacaklar yüksek zamanları beklesin. Bu ara tercihim gümüşten yana. Gümüş bu yılın şampiyonu; performansına bakıldığında birinci sırada ve yılı da muhtemelen birinci olarak bitirecek. Altın çok sevilen bir yatırım aracı olsa da Türkiye’de en fazla getiri gümüşte" dedi.

9

