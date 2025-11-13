Altın dalgası bu kez herkesi sallayacak! İslam Memiş'ten piyasaya oyalanma çağrısı geldi

Altın fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. Yıl sonuna kadar gram altın tarafında oyalanmanın devam edeceğini belirten Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında piyasalara dair önemli açıklamalarda bulundu ve yatırımcıları uyardı. Memiş, bu haftanın küresel piyasalar açısından kritik olduğunu belirterek, "Bugün Perşembe ve Cuma günleri Amerika'da enflasyon verileri var; TÜFE ve ÜFE. Ancak Amerika'da hükümet kapalı. Dolayısıyla bu veriler açıklanacak mı? Burada belirsizlik halen devam ediyor. O yüzden güvenli limanlara olan talep tekrar arttı bu hafta" dedi.

