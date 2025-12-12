Akaryakıta indirim geliyor! Araç sahiplerini sevindirecek haber

Kategoriler
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatında indirim bekleniyor. NTV'de yer alan habere göre yarından itibaren motorin fiyatlarında 2 liralık indirim gerçekleşecek. Benzin ve LPG fiyatları tarafında ise henüz indirim beklenmiyor.
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken, motorine indirim bekleniyor. Motorinin litre fiyatına Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 liralık indirim bekleniyor.
Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatında 2 liralık indirim yapılması araç sahiplerini sevindirdi.
Pompaya yansıyacak 2 liralık indirim sonrasında İstanbul'da motorinin 53,10 liraya satılması öngörülüyor.
Gelen indirimle birlikte motorin fiyatının Ankara'da 54,13 liraya, İzmir'de ise 54,47 liraya gerilemesi bekleniyor. Böylece fiyatlar yaklaşık yüzde 4'e yakın düşecek.
Benzin fiyatları tarafında ise şu aşamada herhangi bir indirim ya da zam beklentisi bulunmuyor. Otogaz fiyatlarında da yeni bir fiyat değişikliği öngörülmezken, akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki günlerde Brent petrol ve döviz kurlarındaki hareketliliğe bağlı olarak şekillenmeye devam edeceği belirtiliyor.