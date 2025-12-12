Menü Kapat
Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor! Talebini yönetime iletti: Düşünmek bile beni yoruyor

Fenerbahçe'de artık her maç refleks olarak ıslıklanan Youssef En-Nesyri, yönetime ayrılmak istediğini söyledi. Artan eleştiriler ve yaşadığı baskı nedeniyle mental olarak yıprandığını söyleyen En-Nesyri, "Bunları düşünmeden oynamak istiyorum" dedi.

Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor! Talebini yönetime iletti: Düşünmek bile beni yoruyor
Sabah
12.12.2025
12.12.2025
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri devri kapanıyor… Performansı üzerinden yoğun şekilde hedef haline gelen 28 yaşındaki golcünün, bu gergin ortamdan uzaklaşmak adına yeni bir sayfa açmak istediği belirtildi.

Yıllık 7 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle Avrupa kulüplerinden teklif bulmakta zorlanan En-Nesyri'nin, Suudi Arabistan ekipleriyle görüşmelere başladığı kaydedildi.

Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor! Talebini yönetime iletti: Düşünmek bile beni yoruyor

15 Aralık itibarıyla Fas Milli Takımı'na katılacak ve Afrika Kupası'nda mücadele edecek olan golcü futbolcu, yönetimle yaptığı toplantıda kararını ve gerekçelerini dile getirdi.

Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor! Talebini yönetime iletti: Düşünmek bile beni yoruyor

"ELEŞTİRİLER MENTAL OLARAK BENİ YIPRATTI"

En-Nesyri, son dönemde artan eleştiriler ve yaşadığı baskı nedeniyle mental olarak yıprandığını belirtip gitmesi konusunda anlayışlı davranılmasını istedi.

Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor! Talebini yönetime iletti: Düşünmek bile beni yoruyor

"BUNLARI DÜŞÜNMEDEN OYNAMAK İSTİYORUM"

Kendi adına hayatında yeni bir sayfa açmak istediğini belirten En- Nesyri, "Yapılan eleştiriler beni mental olarak çok yıprattı. Sahada mücadele ederken yaptığım her olumsuz hareket sonrası ıslıklanacak mıyım diye düşünmek bile beni yoruyor. Bunları düşünmeden oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

