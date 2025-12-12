Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor! Talebini yönetime iletti: Düşünmek bile beni yoruyor

Kategoriler
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri devri kapanıyor… Performansı üzerinden yoğun şekilde hedef haline gelen 28 yaşındaki golcünün, bu gergin ortamdan uzaklaşmak adına yeni bir sayfa açmak istediği belirtildi.
Yıllık 7 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle Avrupa kulüplerinden teklif bulmakta zorlanan En-Nesyri'nin, Suudi Arabistan ekipleriyle görüşmelere başladığı kaydedildi.
15 Aralık itibarıyla Fas Milli Takımı'na katılacak ve Afrika Kupası'nda mücadele edecek olan golcü futbolcu, yönetimle yaptığı toplantıda kararını ve gerekçelerini dile getirdi.
En-Nesyri, son dönemde artan eleştiriler ve yaşadığı baskı nedeniyle mental olarak yıprandığını belirtip gitmesi konusunda anlayışlı davranılmasını istedi.
Kendi adına hayatında yeni bir sayfa açmak istediğini belirten En- Nesyri, "Yapılan eleştiriler beni mental olarak çok yıprattı. Sahada mücadele ederken yaptığım her olumsuz hareket sonrası ıslıklanacak mıyım diye düşünmek bile beni yoruyor. Bunları düşünmeden oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.