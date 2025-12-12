Beşiktaş'a yıldız oyuncudan olumlu dönüş! Stoper transferinde listenin başında

Beşiktaş üst üste yaşadığı puan kayıplarını önlemek için Ocak ayına hazırlık yapıyor. Kadroda birçok futbolcunun performansı tepki çekerken Sergen Yalçın da istifaya davet edilmişti. Ancak yönetim uzun planlar doğrultusunda Sergen Yalçın’ın da onayladığı isimlere teklif götürecek.

Siyah-beyazlılarda Ocak ayı transfer döneminde öncelik stoper olacak. Gol yeme problemine çözüm bulamayan Beşiktaş’ta stoper hattına sürpriz bir aday belirlendi.

AGBADOU GÜÇLÜ ADAY

Siyah-beyazlılar, Emmanuel Agbadou'yu ise listenin başına koymuş durumda. Wolverhampton'ın geçen sezonun devre arasında 20 milyon Euro'ya Fransa'nın Reims takımından kadrosuna kattığı oyuncu için girişimler başladı.

Premier Lig ekibiyle bu sezon 15 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın ilgisine sıcak yaklaşım gösterdi. Bu gelişme üzerine kulübüyle pazarlıklara start verildi. 1.92 boyundaki Fildişi Sahilli oyuncu, teknik ekiple belirlenen stoperler arasında üst sırada yer alıyor.

1.92 BOYU İLE UÇUYOR

Kariyerine ülkesinin San Pedro takımında başladı. Ardından ilk yurt dışı deneyimini Tunus'un Monastir takımına transfer olarak yaşadı.

Devamında Belçika'da Eupen ve Fransa'da Reims formalarını terletti. Buradaki çıkışıyla geçen sezon devre arasında 20 milyon Euro'ya Wolverhampton'ın yolunu tuttu. Kariyerinde biri 36, diğeri 15 gün olmak üzere sadece 2 kez kısa süreli sakatlık yaşadı.

1.92 metre boyuyla hava toplarının hakimi olan Agbadou, fileleri toplamda 11 kez havalandırdı. Bunun 8'ini kafa vuruşuyla ağlara yolladı. Agbadou, bu sezon 15 karşılaşmaya çıkarken 2 asist kaydetti. Oyuncu stoper dışında ön libero pozisyonunda da oynayabiliyor.

Alternatifler arasında ise Chelsea'den Axel Disasi bulunuyor. Disasi'yi Avrupa'dan da çok sayıda kulüp yakından takip ediyor.