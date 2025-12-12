Menü Kapat
Ekonomi
Editor
 Bengü Sarıkuş

Asgari ücret zammı için kritik gün! Görüşmeler başlıyor: Tarihte bir ilk yaşanabilir

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 14.00’te 2026 ücretini belirlemek için ilk toplantısını yapacak. Komisyon yapısında değişiklik olmadığı için TÜRK-İŞ toplantıya katılması beklenmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamadan sonra komisyondan çıkacak rakam merak ediliyor. Ayrıca Türk-İş’in toplantıya katılmaması kararıyla birlikte asgari ücret görüşmeleri işçi tarafı olmadan yürütülecek. Bu durum Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarihinde bir ilk olacak.

Asgari ücret zammı için kritik gün! Görüşmeler başlıyor: Tarihte bir ilk yaşanabilir
AA
12.12.2025
12.12.2025
Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün saat 14.00'te yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıya, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun tarafları olan , ve hükümet temsilcileri davet edildi.

Asgari ücret zammı için kritik gün! Görüşmeler başlıyor: Tarihte bir ilk yaşanabilir

İşçi kesimini TÜRK-İŞ'in, işveren kesimini İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) temsil ettiği komisyonda, gözler komisyonun yapısıyla ilgili yasal düzenleme yapılmaması halinde toplantıya katılmayacaklarını açıklayan TÜRK-İŞ'e çevrildi. TÜRK-İŞ heyetinin toplantıya katılması beklenmezken, işçi tarafının taleplerini içeren bir yazının bugün Bakanlığa sunulacağı öğrenildi.

Asgari ücret zammı için kritik gün! Görüşmeler başlıyor: Tarihte bir ilk yaşanabilir

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİSK'in dün düzenlenen 29. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, yeni asgari ücretin belirlenme sürecine değinip, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Malumunuz Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. çalışmalarında, işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım, verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir."

Asgari ücret zammı için kritik gün! Görüşmeler başlıyor: Tarihte bir ilk yaşanabilir

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

