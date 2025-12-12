Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Demir kimdir, nereli? Biyografisi ve aldığı görevler

Binlerce kişinin gündeminde olan rektör atamaları dün gece Resmi Gazete'de yayımlandı. Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Ahmet Demir'in atandığı öğrenildi.

PROF. DR. AHMET DEMİR KİMDİR, NERELİ?

1959 senesinde Uşak Ulubey'de doğan isim 1976 yılında Afyon Lisesinden, 1981 senesinde İTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1983 senesinde Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata başladı.

Aynı üniversiteden 1985 senesinde Yüksek Mühendis, 1990 senesinde de Doktor unvanlarını aldı. 1988–1989 yılları arasında Hollanda’nın Delft şehrinde I.H.E. (MS. Sanitary Engineering) kursuna katıldı. 2002 yılında profesör unvanı alan Ahmet Demir, 2006–2008 seneleri arasında YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanlığı, 2008–2010 ve 2014–2016 seneleri arasında YTÜ İnşaat Fakültesi Dekanlık görevlerinde bulunmuştur. 2010–2014 tarihleri arasında da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü görevini yaptı.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ AHMET DEMİR'İN ÖZGEÇMİŞİ VE EĞİTİMLERİ

Doktora, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Türkiye 1986 -1990

Yüksek Lisans, Technische Universiteit Delft, Institute For Water Education(IHE), Sanitary Engineering, Hollanda 1988 - 1989 Yüksek Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Türkiye 1983 -1985

Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Türkiye 1976 -1981