Mide bulandıran görüntü! 'Leş koku var' dediler, dönerci ifşa oldu

Türkiye’de zehirlenme vakalarının artışı sonrası birçok işletme denetime altına alındı. Vatandaşların sağlığını riske atan gıdada hile yapan işletmelere operasyon yapılıyor. Hatay’da zabıta ekiplerinin denetimi esnasında hijyen kurallarına uymayan dönercide mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı.

Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri geçtiğimiz günlerde Kırıkhan kent merkezinde hizmet dönerciye gerçekleştirdi.

''TAVUKLARI 10 SAAT BEKLETTİM'' DİYE KENDİNİ SAVUNDU

Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı dönercide, işletmenin pişirdiği tavuklarla pişmemiş tavukları dolapta birlikte sakladığı görüldü. Belediye ekiplerinin tepkisi üzerine işletme sahibi kendini, "Akşam dolaba koydum, maksimum 10 saat" diyerek kendini savundu. Zabıta ekiplerinin ‘Boğulacağım, leş gibi kokuyor’ dediği anlarsa işletmedeki hijyensizliği gözler önüne serdi. İşletmenin mide bulandıran haliyse an be an kamerayla kaydedildi. Ürünler imha edilirken, işletme Kırıkhan Belediyesi tarafından encümen kararıyla kapatıldı.