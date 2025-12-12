Galatasaray ‘10’u arıyor! Ara transfer döneminde takviye geliyor!

Galatasaray, geçen sezon takımdan ayrılan Dries Mertens'in boşluğunu bir türlü dolduramadı. Geçen sezon ayrıldıktan sonra kariyerine nokta koyan Belçikalı'nın yokluğunu sarı-kırmızılı takım fazlasıyla arıyor.

ÜÇ FARKLI İSİM DENENDİ

38'lik emektar; tecrübesi, zekâsı ve futboluyla sahaya kalite katarken Aslan, bu sene 10 numarada 3 farklı isim oynattı. Sakatlıklar ve cezalıların da etkisiyle teknik direktör Okan Buruk; İlkay Gündoğan, Gabriel Sara ve Yunus Akgün'ü burada denedi. Ancak hiçbiri skor katkısında Mertens'in yanına bile yaklaşamadı.

DEVRE ARASINDA TAKVİYE GÜNDEMDE

Dört futbolcu, bu bölgede forma giydiği süre boyunca 3 gol atarken 4 asiste imza attı. İstikrarlı bir şekilde oynayan Mertens ise geçen dönem Aralık ayının ortasına kadar fileleri 4 kez havalandırırken arkadaşlarına da 6 gol pası verdi.

Sezon ortasına gelinirken 10 numarada kısır skor verimliliğinde kalan Galatasaray, henüz 'Yeni Mertens'ini bulabilmiş değil. Galatasaray, devre arası planlamasında 10 numara mevkine takviye düşünüyor. Transfer komitesi, bu yönde çalışmalarına başlamış durumda.