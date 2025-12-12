Menü Kapat
13°
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray ‘10’u arıyor! Ara transfer döneminde takviye geliyor!

Galatasaray, yıldız futbolcusu Dries Mertens'in geçen sezondan bu yana süren yüksek performansının oluşturduğu boşluğu doldurmakta zorlanıyor. Belçikalı efsanevi oyuncunun kanat ve forvet arkasındaki üretkenliğine yaklaşamayan alternatifler, bu mevkinin takviye ihtiyacını ortaya çıkardı. Cimbom'dan devre arasında takviye kararı geldi. İşte detaylar...

Galatasaray ‘10’u arıyor! Ara transfer döneminde takviye geliyor!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.12.2025
10:18
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
10:18

, geçen sezon takımdan ayrılan 'in boşluğunu bir türlü dolduramadı. Geçen sezon ayrıldıktan sonra kariyerine nokta koyan Belçikalı'nın yokluğunu sarı-kırmızılı takım fazlasıyla arıyor.

Galatasaray ‘10’u arıyor! Ara transfer döneminde takviye geliyor!

ÜÇ FARKLI İSİM DENENDİ

38'lik emektar; tecrübesi, zekâsı ve futboluyla sahaya kalite katarken Aslan, bu sene 10 numarada 3 farklı isim oynattı. Sakatlıklar ve cezalıların da etkisiyle teknik direktör Okan Buruk; İlkay Gündoğan, Gabriel Sara ve Yunus Akgün'ü burada denedi. Ancak hiçbiri skor katkısında Mertens'in yanına bile yaklaşamadı.

Galatasaray ‘10’u arıyor! Ara transfer döneminde takviye geliyor!

DEVRE ARASINDA TAKVİYE GÜNDEMDE

Dört futbolcu, bu bölgede forma giydiği süre boyunca 3 atarken 4 asiste imza attı. İstikrarlı bir şekilde oynayan Mertens ise geçen dönem Aralık ayının ortasına kadar fileleri 4 kez havalandırırken arkadaşlarına da 6 gol pası verdi.

Galatasaray ‘10’u arıyor! Ara transfer döneminde takviye geliyor!

Sezon ortasına gelinirken 10 numarada kısır skor verimliliğinde kalan Galatasaray, henüz 'Yeni Mertens'ini bulabilmiş değil. Galatasaray, devre arası planlamasında 10 numara mevkine takviye düşünüyor. komitesi, bu yönde çalışmalarına başlamış durumda.

TGRT Haber
