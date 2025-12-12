Yıldız Asyalı'dan endişelendiren paylaşım! "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"

Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü ve Yasak Elma gibi dizilerde rol alan Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşinin kendisine şiddet uyguladığını belirtti. Yüzünün yaralı halini paylaşan Yıldız Asyalı, son paylaşımıyla endişelendirdi.

YILDIZ ASYALI'NIN ESKİ EŞİ UZAKLAŞTIRMA KARARINI DİNLEMEDİ

İlk olarak sosyal medya hesabından; "Eşim tarafından darp edildim" diyerek şiddet iddiasını duyuran Asyalı, yeni açıklamalarıyla endişesinin büyüdüğünü belirtti.

Yıldız Asyalı, geçtiğimiz gün bulunduğu paylaşımda uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eşi Demirci’nin kendisine yaklaşmaya çalıştığını iddia ederek, "Yaklaşık 5 saat sonra kapımızın önüne geldi. Korkumuzdan annem ve babamın evindeyiz. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hâlâ neredeysem oraya gelmeye çalışıyor" dedi.

YILDIZ ASYALI ENDİŞELENDİRDİ

Yeni bir açıklamada bulunan Yıldız Asyalı, korkusunun sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı, "Değerli basın mensubu arkadaşlarım, bu insandan korktuğumu yine, yine dile getiriyorum. Lütfen dikkat edelim. Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez. Teşekkür ederim." dedi.