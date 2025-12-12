Menü Kapat
13°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Yıldız Asyalı'dan endişelendiren paylaşım! "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"

Yıldız Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci'ye yönelik darp ve uzaklaştırma kararına rağmen rahatsız edilme iddialarının ardından bu kez yeni bir açıklama yaparak, "Korkuyorum, umarım başıma kötü bir şey gelmez" ifadeleriyle endişesini dile getirdi

Yıldız Asyalı'dan endişelendiren paylaşım!
Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü ve Yasak Elma gibi dizilerde rol alan Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşinin kendisine uyguladığını belirtti. Yüzünün yaralı halini paylaşan Yıldız Asyalı, son paylaşımıyla endişelendirdi.

YILDIZ ASYALI'NIN ESKİ EŞİ UZAKLAŞTIRMA KARARINI DİNLEMEDİ

İlk olarak sosyal medya hesabından; "Eşim tarafından edildim" diyerek şiddet iddiasını duyuran Asyalı, yeni açıklamalarıyla endişesinin büyüdüğünü belirtti.

Yıldız Asyalı'dan endişelendiren paylaşım! "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"

Yıldız Asyalı, geçtiğimiz gün bulunduğu paylaşımda bulunmasına rağmen eşi Demirci’nin kendisine yaklaşmaya çalıştığını iddia ederek, "Yaklaşık 5 saat sonra kapımızın önüne geldi. Korkumuzdan annem ve babamın evindeyiz. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen hâlâ neredeysem oraya gelmeye çalışıyor" dedi.

Yıldız Asyalı'dan endişelendiren paylaşım! "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"

YILDIZ ASYALI ENDİŞELENDİRDİ

Yeni bir açıklamada bulunan Yıldız Asyalı, korkusunun sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı, "Değerli basın mensubu arkadaşlarım, bu insandan korktuğumu yine, yine dile getiriyorum. Lütfen dikkat edelim. Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez. Teşekkür ederim." dedi.

Yıldız Asyalı'dan endişelendiren paylaşım! "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
ETİKETLER
#şiddet
#darp
#korku
#Uzaklaştırma Kararı
#Ev Içi Şiddet
#Yıldız Asyalı
#Magazin
TGRT Haber
