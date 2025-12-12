Menü Kapat
Editor
 Dilek Ulusan

Emina Jahoviç'ten Mustafa Sandal'a 3 dava birden! Son şikayet sebebi 'pes' dedirtti

Geçtiğimiz günlerde Emina Jahoviç'in eski eşi Mustafa Sandal'a nafakayı ödemediği gerekçesiyle dava açtığı iddia edildi. Mustafa Sandal ödediği dekontu paylaşırken, Emina Jahoviç ise "Yalan haber" dedi. Emina Jahoviç'in eski eşine karşı tam üç dava açtığı ortaya çıktı. Üstelik son şikâyet sebebi ise araç kiralama faturaları oldu.

Emina Jahoviç'ten Mustafa Sandal'a 3 dava birden! Son şikayet sebebi 'pes' dedirtti
Sabah
12.12.2025
12.12.2025
Bir döneme damgasını vuran , 2008 yılında yılında evlendiği Emina Jahoviç'ten 2018 yılında boşandı. İki çocukları bulunan çift sık sık sebebiyle karşı karşıya geliyor. Emina Jahoviç'in geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal'a bir daha açtığı iddia edildi ancak anından yalanlama geldi. İddialara göre; Emina'nın eski eşine karşı tam üç dava açtığı ortaya çıktı.

EMINA JAHOVIÇ'TEN MUSTAFA SANDAL'A 3 DAVA BİRDEN

Mustafa Sandal ile Emina Jahoviç 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Ancak Sandal yükümlülüklerini yerine getirmeyince Jahoviç iki kez mahkemeye başvurdu.

Jahoviç, bir süre önce tekrar İstanbul Aile Mahkemesi'nin yolunu tutarak nafaka ve araç kiralama hususunda Sandal'ın protokole uymadığı gerekçesiyle dava açtı.

EMINA JAHOVIÇ İLE MUSTAFA SANDAL'IN DAVASI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRÜLECEK

Jahoviç, İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede araç kiralama firmalarına ödediği parayı Sandal'ın karşılamadığını belirtip icra davası açtı. Sandal ise mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde suçlamaların asılsız olduğunu ifade etti.

Emina Jahoviç'ten Mustafa Sandal'a 3 dava birden! Son şikayet sebebi 'pes' dedirtti

Sandal dilekçesinde sorumluluklarını yerine getirdiğini söyleyerek davaya itiraz etti. Bu gelişme üzerine Jahovic de Sandal'ın hamlesine karşılık mahkemeye itirazın iptali için dava açtı. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.

MUSTAFA SANDAL'DAN ESKİ EŞİ EMINA JAHOVIC'E DEKONTLU CEVAP

İki oğlunun annesi Emina Jahovic'in mahkemeye "Nafaka ödemiyor" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından Sandal; 'Nafakanı neden ödemiyorsun?' eleştirilerine, 3 Aralık'ta ödediği 205 bin liralık nafakanın dekontunu paylaşarak cevap verdi.

Emina Jahoviç'ten Mustafa Sandal'a 3 dava birden! Son şikayet sebebi 'pes' dedirtti
