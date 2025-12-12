Menü Kapat
 Berkay Alptekin

"Star Wars"ı dünyaya tanıtmıştı! İlk afiş dudak uçuklatan fiyata satıldı

Dünyaca ünlü Yıldız Savaşları (Star Wars) filminin 50 yıl önceki ilk tanıtım afişi dudauk uçuklatan fiyata satıldı. Öte yandan afiş tüm film endüstrisindeki en değerli afiş rekorunu kırdı.

Dünyaca ünlü Yıldız Savaşları () filminin 50 yıl öceki ilk tanıtım afişi satışa çıkıyor. Sanatçı ve afiş tasarımcısı Tom Jung'un akrilik ve airbrush tekniğiyle 1977'de hazırladığı afiş, ABD'de yer alan Heritage Auctions evinde satışa çıktı.

Film vizyona girmeden birkaç hafta önce sergilenen ve en çok beğenilen ikonik afiş, açır artırmada 3 milyon 875 bin dolara satıldı.

Böylece 1 milyon dolara satışa sunulan afiş, ‘Star Wars’ serisinin en yüksek değere ulaşan parçası olmasının yanı sıra, tüm film endüstrisindeki en değerli afiş rekorunu da kırdı. Bir önceki rekor ise 3,6 milyon dolara alıcı bulan, serinin kötü karakteri Darth Vader’e ait ışın kılıcına aitti.

"Star Wars"ı dünyaya tanıtmıştı! İlk afiş dudak uçuklatan fiyata satıldı

AİLESİ TARAFINDAN SATIŞA ÇIKARILDI

Afişin, yapımcı Gary Kurtz’un ofisinde asılı durduğu ve daha sonra ailesi tarafından satışa çıkarıldığı belirtiliyor.

Ayrıca, afişte Luke Skywalker'ın ışın kılıcını havaya kaldırdığı, arkasında Prenses Leia'nın yer aldığı kompozisyonun üzerinde Darth Vader silueti bulunuyor.

Öte yandan, afişin diğer tarafında ise X-wing savaşçıları saldırıya geçerken Han Solo ve Skywalker'ın madalya aldığı sahne resmediliyor.

Heritage Auctions yetkilileri, tablonun yalnızca bir film hatırası değil, aynı zamanda Amerikan pop kültürünün önemli bir parçası olduğuna işaret ederek, "Star Wars" serisinin küresel hayran kitlesinin de satış fiyatını yükselten etkenler arasında bulunduğunu kaydetti.

