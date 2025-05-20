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 | Bengül Arıca

Afişleri gören şaşkına döndü! Kendisini dolandıran kişiyi böyle ifşa etti

Adana'da 'Yılancı Osman' olarak tanınan Osman Aslan 50 bin lira dolandırılınca ilginç bir yönteme başvurdu. Dolandırıcının fotoğrafıyla "Ben faizciyim, emeklilere, belediye çalışanlarına muvafakat karşılığı yüzde 25 faiz ile para veriyorum, ispiyoncuyum, hırsızım" yazılı ilan hazırlatan Aslan'ın astığı ilanı görenler hayrete düşerken kimisi fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 10:59

Adana'da sosyal medyada, ayran sattığı tezgahta yılan beslediği için 'Yılancı Osman' olarak tanınan Osman Aslan dolandırıcıların hedefi oldu. Aslan'ın Merkez Otogarı'ndaki tezgahına zabıta tarafından geçen aralık ayında el konuldu. Bir süre sonra Osman Aslan, N.A. ile tanıştı. N.A. iddiaya göre, 'sana işgaliye belgesi alacağım' diyerek Osman Aslan'dan 50 bin lira aldı.

Afişleri gören şaşkına döndü! Kendisini dolandıran kişiyi böyle ifşa etti

AFİŞİ GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Aradan geçen 2 ayda belgeyi alamayan Osman Aslan, bunun üzerine otogarda birçok noktaya N.A.'nın fotoğrafıyla "Ben faizciyim, emeklilere, belediye çalışanlarına muvafakat karşılığı yüzde 25 faiz ile para veriyorum, ispiyoncuyum, hırsızım" yazılı ilan astı. İlanı görenler hayrete düşerken kimisi fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından paylaştı. İlanı görenler şaşıp kalırken Osman Aslan, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Aslan, 50 bin liralık mağduriyeti olduğunu belirterek, "4 ay önce esnaflar beni şikayet etti ve daha sonra zabıta ekipleri benim tezgahımı kaldırdı. Sonra bir kişi benden ayran içti ve çok beğendiğini söyledi. 'Sana işgaliyeyi ben alırım' dedi. 3 gün sonra tekrar geldi. 'Senin işini ben çözüyorum' diyerek 50 bin lira aldı. Ancak bir türlü benim belgem gelmedi. Beni bu şahıs dolandırdı" ifadelerini kullandı.

Afişleri gören şaşkına döndü! Kendisini dolandıran kişiyi böyle ifşa etti

"HERKESE REZİL EDECEĞİM"

Kendisini dolandırdığını öne süren şahsın fotoğrafının otogara astığını ve herkese onu rezil edeceğini belirten Aslan, "Bana sürekli 'sabret' dedi. Bir araştırma yaptım ki adam bir numaralı faizciymiş. Bu adam emeklilerin kanını sömürmüş. Beni 50 bin lira dolandırdı. Hakkımı asla helal etmiyorum. Öteki dünyada da iki elim yakasında olsun" dedi.

Afişleri gören şaşkına döndü! Kendisini dolandıran kişiyi böyle ifşa etti

GÖRENLER FOTOĞRAFINI ÇEKİP SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Yoldan geçerken ilanı gören Ferit Özer, "Yoldan geçerken bu yazıyı gördüm ve çok şaşırdım. Kelimeleri yutkundum, söyleyecek bir kelime bulamadım. Konunun içeriğini hiç bilmiyorum. Bu yazıyı okuyunca şaşırdım ve fotoğrafını çektim" diye konuştu.
Vatandaşlardan Musa Fırat ise, "Ben bu fotodaki şahsı tanımıyorum. Osman abiye bu yapılmaz. Otogarda birinin karnı aç olsun ve 'param yok' desin, doyurur. İnsanlar gerçekten vicdansız olmuş" şeklinde konuştu.

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