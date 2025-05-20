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 | Bengül Arıca

Eski sevgiliden korkunç intikam planı! Silahlı saldırının altından kıskançlık çıktı

Adana'da bir kafeye düzenlenen silahlı saldırının nedeni şoke etti. Kıskançlık krizine giren D.E önce eski sevgilisinin çalıştığı kafe sahibini tehdit etti daha sonra ise kafeyi kurşunlattı. Saldırıda yaralanan olmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde saldırıyı organize eden eski sevgili ile birlikte 7 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı. İşte detaylar...

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Eski sevgiliden korkunç intikam planı! Silahlı saldırının altından kıskançlık çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 10:10

Adana'da meydana gelen olayda kıskançlık krizine giren eski sevgili dehşet saçtı. Eski sevgilisi A.Ş.'nin kafede çalışan bir kişiyle yakınlaştığını öğrenen 22 yaşındaki D.E. öfkeden deliye döndü. Kıskançlık krizine giren D.E. eski kız arkadaşının işten çıkarılması için kafe müdürü K.A.'yı önce tehdit etti ancak talebi karşılık bulmayınca bu kez de arkadaşları aracılığıyla kafeye silahlı saldırı düzenletti. Plakasız bir araçla gelen saldırganlar, kafeye ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Saldırıda yaralanan olmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

TETİKÇİ 17 YAŞINDA ÇIKTI

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Gasp Büro Amirliği ekipleri, 40 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü incelendi, teknik ve fiziki takip yaptı.

Eski sevgiliden korkunç intikam planı! Silahlı saldırının altından kıskançlık çıktı

Saldırının azmettiricisinin eski sevgili D.E. ve arkadaşı 21 yaşındaki M.E.T. olduğu belirlendi. Saldırıyı ise E.K.'nin kullandığı araçla 17 yaşındaki M.Ş.E.'nin gerçekleştirdiği ortaya çıkarıldı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Saldırının üzerinden 24 saat geçmeden olaya karışan ve bağlantılı olan 7 şüphelinin Çukurova ilçesi Beyaz Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit eden polis, baskın yaptı. Baskında azmettirici ve olayı gerçekleştirenlerin de aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Adrese yapılan aramada saldırıda kullanılan silahın da olduğu 3 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden D.E., M.E.T., M.Ş.E., E.K. ve K.C. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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