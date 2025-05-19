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Editor
 | Selahattin Demirel

Adana'da korkunç olay! Sevgilisini bıçakla katledip 12. kattan atladı!

Adana'da genç bir kadın, evde sevgilisi tarafından 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı, cinayetin ardından 12. kattan atlayarak intihar etti. Şahsın intihar etmeden önce 6 sayfalık bir mektup bıraktığı öğrenildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 23:06
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 23:16

Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir sitede yaşanan korkunç olayda iddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Engin Yüce (31), evinde buluştuğu kız arkadaşı Şevval Çiftçi (23) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yüce, mutfaktan aldığı bıçakla Çiftçi'ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesi alan genç kadın hayatını kaybetti.

Adana'da korkunç olay! Sevgilisini bıçakla katledip 12. kattan atladı!

6 SAYFALIK MEKTUP BIRAKARAK 12. KATTAN ATLADI

Cinayetin ardından Yüce, geride 6 sayfalık bir mektup bırakarak, 12. kattaki evden kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Adana'da korkunç olay! Sevgilisini bıçakla katledip 12. kattan atladı!

Apartmandan gelen gürültü üzerine çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana'da korkunç olay! Sevgilisini bıçakla katledip 12. kattan atladı!

Engin Yüce ve Şevval Çiftçi'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

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