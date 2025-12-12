Nvidia’dan çip kaçakçılığına karşı yazılım hamlesi

Nvidia, yapay zekâ uygulamalarında kullanılan grafik işlemcilerinin (GPU) nerede bulunduğunu tespit etmeye yardımcı olan yeni bir yazılımı devreye aldı. Şirketin bu adımı, ABD’nin gelişmiş çiplerin Çin gibi ülkelere gitmesini engellemeye yönelik baskıyı artırdığı bir döneme denk geliyor.

Nvidia’nın paylaştığı bilgilere göre yazılım, isteğe bağlı olarak yüklenen bir istemci üzerinden çalışıyor. Kullanıcılar bu sayede GPU’ların sağlık durumunu izleyebiliyor, ayrıca büyük ölçekli GPU filolarının kullanımını küresel ya da bölgesel bazda görselleştirebiliyor.

TELEMETRİ VERİLERİYLE DOLAYLI TAKİP

Şirket, yazılımın GPU’ları uzaktan kapatma ya da kontrol etme gibi bir yetki sunmadığının altını özellikle çiziyor. Toplanan verilerin tamamı yalnızca okunabilir telemetri bilgileriyle sınırlı. Yani sistem, cihazlardan gelen verileri merkezde topluyor; analiz ve optimizasyon için kullanıyor.

GPU’ların konumuna dair bilgiler ise IP tabanlı ağ verileri, zaman damgaları ve sistem seviyesindeki bazı sinyaller üzerinden elde ediliyor. Nvidia’nın blogunda paylaşılan ekran görüntülerinde, cihazın IP adresi ve yaklaşık konum bilgileri açıkça görülüyor. Uzmanlara göre bu tür meta veriler, pratikte konum tespitini mümkün kılıyor. Ayrıca yazılımın, beyan edilen kullanımın dışına çıkan sıra dışı kullanım modellerini de fark edebileceği belirtiliyor.

ABD DÜZENLEMELERİYLE BAĞLANTILI BİR ADIM

Bilindiği gibi ABD’nin ihracat kuralları, Nvidia’nın ileri seviye yapay zekâ çiplerini Çin ve bazı diğer bölgelere özel izin olmadan satmasını engelliyor. Mayıs ayında Senatör Tom Cotton’un da aralarında olduğu iki partili bir grup tarafından sunulan Chip Security Act tasarısı ise bu süreci daha da sıkılaştırmayı hedefliyor. Tasarı yasalaşırsa, ileri düzey AI çiplerinde güvenlik önlemleri ve konum doğrulama mekanizmaları zorunlu hale gelecek.