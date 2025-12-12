Menü Kapat
13°
Ekonomi
Editor
 Fuat İğci

Kredi faizleri düşecek mi, sabit mi kalacak? Faiz indirimi sonrası gözler konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faizlerinde

Merkez Bankası politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38’e çekti. Bu gelişmenin ardından konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi çekmeye hazırlananlar ise kredi faizlerine odaklandı. Geçtiğimiz aylarda Merkez Bankası’nın faiz indirimiyle birlikte bazı bankalar kredi faizlerinde düşüşe gitmişti. Yaz aylarında hızlanan kredi faizi düşüşü son aylara doğru yatay seyretti. Peki Kredi faizleri düşecek mi? İşte, faiz indirimi sonrası güncel ihtiyaç kredisi faizleri...

Kredi faizleri düşecek mi, sabit mi kalacak? Faiz indirimi sonrası gözler konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faizlerinde
’nin faiz politikası kararlarının ardından yıl sonuna doğru gözler kredi faizlerine çevrildi. genel olarak piyasalara olumlu altın, dolar ve euro güne yükselişle başladı. Yatırımlarına yön vermeye hazırlananlar ve kredi çekmeye hazırlananlar son gelişmeleri yakından takip ediyor. Yaz aylarında kredi faizlerinde yaşanan gerileme dururken özellikle emlak piyasasındaki durgunluk dikkat çekti.

KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Aralık ayı faiz kararında 150 baz puan indirime gitti. İndirim piyasalarda beklentilerine göre şekillenirken kredi ve mevduat piyasaları yakından takip ediliyor.

Ekonomistler Merkez Bankası’nın enflasyon hedefinden uzaklaşması durumunda tekrar sıkılaşma olabileceğine vurgu yaparken faiz indiriminin kredi faizlerini ve mevduat faizlerini aşağıya çekmesi bekleniyor. Uzmanlar, borçlanma miktarının ucuzlayabileceğini ifade ederken yatırımcıların temkinli davranması gerektiğinin altını çiziyor.

Piyasalarda kredi ve mevduat faizlerinin düşmesinin zaman alacağı ifade ediliyor.

Kredi faizleri düşecek mi, sabit mi kalacak? Faiz indirimi sonrası gözler konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faizlerinde

VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI

Vakıfbank 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi aylık faiz oranı 4,99 olurken 12 ay vadeyle 250 bin lira kredi imkanı sağlıyor. Kredinin aylık taksit tutarı ise 30 bin 620 lira olarak dikkat çekiyor.

HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI

Halkbank müşterilerine 36 ay vadeyle 100 bin lira kredi desteği veriyor. Kredinin aylık faiz oranı ise yüzde 5,06 olarak dikkat çekiyor. Aylık kredi geri ödeme tutarı ise 7 bin 316 lira.

Kredi faizleri düşecek mi, sabit mi kalacak? Faiz indirimi sonrası gözler konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faizlerinde

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası bireysel ihtiyaçları için müşterilerine 36 aya kadar vade imkanıyla kredi desteği veriyor. İhtiyaç kredilerinde faiz oranı aylık yüzde 4.99 olarak dikkat çekiyor.

