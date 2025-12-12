Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Başvuruyu bakanlığa yaptılar, karar için Cumhurbaşkanına gittiler!

Kibar Holding’in ortağı olduğu Güney Koreli Posco Assan’ın isteği ile başlatılan anti-damping soruşturmasında yeni bir dönemece girildi. Paslanmaz çeliğe ek vergi gelmesi için çaba gösteren Posco Assan konuyu son olarak Güney Kore Cumhurbaşkanı’nın katıldığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düzenlediği resepsiyonda gündeme taşıdı. Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı resepsiyonda yapılan konuşmaları şu şekilde açıkladı: “Güney Kore Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Burada biz de ilgililerle konuştuk. İlgililer de ‘Biz gerekeni yapacağız, merak etmeyin’ dediler.” ifadelerini kullandı. 1 milyon kişiyi temsil eden sektör temsilcileri de, “Biz kararı Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasını beklerken, kararı Posco Assan’ın CEO’su duyurdu.” dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Başvuruyu bakanlığa yaptılar, karar için Cumhurbaşkanına gittiler!
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 11:49

Posco Assan'ın başvurusu üzerine ithal paslanmaz çelik için başlatılan anti-damping soruşturmasında sona gelindi. Savunma sanayinden beyaz eşyaya, otomotivden elektrikli ev aletlerine kadar onlarca sektörün yakından takip ettiği soruşturma konusunda henüz karar açıklamazken, Kibar Holding’in ortağı olduğu Güney Koreli Posco Assan’dan kararla ilgili açıklama geldi. Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, çift haneli ek vergi beklediklerini söylerken, “Güney Kore Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Burada biz de ilgililerle konuştuk. İlgililer de ‘Biz gerekeni yapacağız, merak etmeyin’ dediler.” iddiasında bulundu.

Başvuruyu bakanlığa yaptılar, karar için Cumhurbaşkanına gittiler!

TÜM STK’LAR BİR ARADA

Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED), Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD), Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD), Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği (GEEM), Paslanmaz Çelik Derneği (PASDER) geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek ortak açıklama yapmış, sürdürülen soruşturmanın Türkiye’deki üreticiler lehine sonuçlanmasını beklediklerini ifade etmişti.

Başvuruyu bakanlığa yaptılar, karar için Cumhurbaşkanına gittiler!

300 BİN KİŞİ İŞİNDEN OLABİLİR

Posco Assan’ın bir üretici olmamasına rağmen, böyle bir soruşturma başlatılmasının dahi doğru olmadığına vurgu yapan sektör temsilcileri, yaptıkları açıklamadan şu ifadeleri kullanmıştı: “Posco Assan, yalnızca ithal ettiği paslanmaz yassı çeliğe soğuk indirgeme işlemi yapan bir haddeleme tesisi. Soruşturmanın ek vergi ile sonuçlanması ihracattan üretime, istihdamdan enflasyona kadar her anlamda olumsuz sonuçlar doğuracaktır. En önemlisi de eğer bu soruşturma sektörlerimiz aleyhine sonuçlanırsa 1 milyon kişiye istihdam sağlayan sektörlerde yaklaşık 300 bin kişi işinden olacak. Ticaret Bakanlığı’nın bu soruşturmada kararı verirken bunu da göz önünde bulunduracağına inanıyoruz. Ek vergi çıkması halinde iç pazarda enflasyon ve ihracatta da büyük bir daralma yaşanacak. Verilecek kararda tek bir şirketin geleceğine göre hareket edilmesi doğru olmayacaktır. Paslanmaz çelikte ek vergi uygulanması, iç pazarda en az yüzde 25 ciro kaybına ve 1,5 milyar dolarlık ihracat düşüşüne yol açacak. Bu enflasyonla mücadeleye de büyük zarar verecek. Bugün eve giren her ürünün yüzde 12 daha pahalı üretiliyor olması bile sektörün nasıl bir yük altında olduğunu açıkça gösteriyor.”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Feci kaza! Otomobilin drenaj kanalına uçtuğu anlar kamerada
ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#ithalat
#Anti-damping
#Paslanmaz Çelik
#Posco Assan
#Ek Vergi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.