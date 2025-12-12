Uğur Akkuş, Miami Art Basel'de Muhammed Ali Portresi Koleksiyonuna Kattı

Pop Art akımının tartışmasız dev ismi Andy Warhol'un 1977 tarihli ikonik “Muhammed Ali” portresi, Akkuş tarafından 18 milyon dolar bedelle Türk koleksiyonuna dahil edildi.

Bu büyüklükteki bir eser alımı, fuar süresince gerçekleşen en yüksek meblağlı tekil eser alımları arasında yer alarak uluslararası sanat pazarında yankı uyandırdı. Bu önemli transfer, aynı zamanda Muhammed Ali portresini bir Türk koleksiyonuna taşıyan en büyük sanat alımlarından biri olarak kayıtlara geçti.

KÜLTÜREL MİRAS VE SANATIN BULUŞMASI: AKKUŞ'TAN AÇIKLAMA

Satın alımla ilgili Miami’de açıklama yapan Uğur Akkuş, tercihin ardındaki nedenin sadece eserin yüksek sanatsal değeri değil, aynı zamanda temsil ettiği derin kültürel ve manevi miras olduğunu belirtti: “Andy Warhol’un bu eseri, Muhammed Ali'nin inanç, adalet ve onur mücadelesi gibi evrensel değerlerini yansıtıyor. Bu alım, sanata olan saygımızla birlikte, Ali’nin duruşuna ve küresel sembolizmine duyduğumuz hayranlığın da bir ifadesidir.”

Akkuş, efsanevi boksörün ring dışındaki mücadelesini ve mirasını detaylandırarak, onun hayatının sadece sporla sınırlı kalmayan, tüm insanlığa ilham veren yönlerini vurguladı: Muhammed Ali’nin Mirası: Ali, inancı uğruna unvanları elinden alınmasına ve büyük baskılara maruz kalmasına rağmen asla geri adım atmamıştır; bu onun sarsılmaz karakterini gösterir. Irkçılığa karşı verdiği keskin ve kararlı mücadele, onu tüm insanlık için bir ilham kaynağı haline getirmiştir. Şöhretini ve gücünü kişisel çıkar için değil, tevazu ile insanlık ve barış mesajlarını yaymak için kullanmıştır. Bu yönleriyle Ali, bir sporcudan öte, adalet ve barış elçisi olarak anılmaktadır.

Akkuş, bu eseri koleksiyona katma amacını, temsil edilen bu değerlerin ve bir Müslüman sporcunun küresel başarısı bağlamının gelecek nesillere aktarılması ve unutturulmaması olarak özetledi.

Son dönemde özel hayatıyla da gündemde olan Uğur Akkuş’un, Ebru Şallı ile arasında devam eden boşanma davasına rağmen iş ve sanat dünyasındaki yoğun temposunu sürdürmesi dikkat çekti. Akkuş’un bu monumental alımı, kişisel hayatındaki hukuki sürece karşın profesyonel çalışmalarını kesintisiz şekilde devam ettirdiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.