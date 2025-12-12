Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

55 bin yeni milyoner eklendi! Borsa İstanbul'da 295 bin kişi, 7,2 trilyon liralık piyasayı yönetiyor

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, Borsa İstanbul'da kasım ayı itibarıyla toplam pay senedi yatırımcı sayısı geçen yıla göre düşüş gösterse de, toplam portföy değeri 7 trilyon 283 milyar liraya yükseldi. "Milyoner" yatırımcı sayısı, geçen yılın sonuna göre yüzde 23,2 artışla 295 bin 343'e ulaşarak borsaya 55 bin 601 yeni milyoner ekledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 12:28
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 12:28

Türkiye'de pay senedi varlıklarındaki "1 milyon lira üzeri" portföy diliminde yer alan yatırımcı sayısı, kasım ayı itibarıyla geçen yılın sonuna göre yüzde 23,2 artışla 295 bin 343'e yükselirken, bu gruptaki portföy değeri bakımından pay senedi piyasasının yüzde 94,1'ini elinde bulundurur konuma geldi.

55 bin yeni milyoner eklendi! Borsa İstanbul'da 295 bin kişi, 7,2 trilyon liralık piyasayı yönetiyor

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 'da pay senedindeki toplam yatırımcı sayısı kasım sonu itibarıyla geçen yılın sonuna göre yüzde 6,4 azalarak 6 milyon 431 bin 980'e geriledi. Bu dönemde yatırımcıların toplam portföy değeri 5 trilyon 711 milyar 806 milyon liradan, 7 trilyon 283 milyar 680 milyon liraya yükseldi. Geçen yılın sonuna göre bakıldığında kasım ayı itibarıyla "1 milyon lira üzeri" portföy diliminde yer alan "milyoner" yatırımcı sayısında ve bu dilimin portföy büyüklüğünde artış görüldü.

55 bin yeni milyoner eklendi! Borsa İstanbul'da 295 bin kişi, 7,2 trilyon liralık piyasayı yönetiyor

"Milyoner" yatırımcı sayısı geçen yılın sonunda 239 bin 742 iken, kasım itibarıyla yüzde 23,2 yükselişle 295 bin 343'e yükseldi. Böylece, Borsa İstanbul'a 55 bin 601 yeni "milyoner" yatırımcı eklendi. Aynı dönemde bu yatırımcıların yönettiği toplam portföy büyüklüğü de 5 trilyon 263 milyar 224 milyon liradan, 6 trilyon 852 milyar 788 milyon liraya çıktı.

Kasım ayı itibarıyla sayıca toplam pay senedi yatırımcılarının yüzde 4,6'sını oluşturan bu grup, yatırımlarıyla 7 trilyon 283 milyar 680 milyon liralık toplam pay senedi piyasasının yüzde 94,1'ini elinde bulunduruyor.

55 bin yeni milyoner eklendi! Borsa İstanbul'da 295 bin kişi, 7,2 trilyon liralık piyasayı yönetiyor

EN ÇOK YATIRIMCI "1-5 MİLYON LİRA" GRUBUNA KATILDI

Pay senedinde "milyoner" yatırımcı portföyleri, MKK verilerinde 1-5 milyon lira, 5-10 milyon lira ve 10 milyon lira üzeri olmak üzere üç ayrı dilimde takip ediliyor. Buna göre, 1-5 milyon lira grubuna 1 milyon liranın üzerindeki ve 5 milyon liraya kadar olan portföyler, 5-10 milyon lira grubuna ise 5 milyon liranın üzerindeki ve 10 milyon liraya kadar olan portföyler dahil ediliyor. 10 milyon lira üzeri sınıfı ise bu tutarın üzerindeki tüm portföyleri kapsıyor.

"Milyoner" yatırımcılar bu üç portföy dilimine göre incelendiğinde, Kasım 2025 itibarıyla geçen yılın sonuna göre sayısal olarak en fazla yatırımcı girişinin "1-5 milyon lira" grubunda, oransal olarak ise "5-10 milyon lira" grubunda gerçekleştiği görüldü. Portföy değerine göre ise oransal olarak en fazla artış "5-10 milyon lira" grubunda görüldü.

55 bin yeni milyoner eklendi! Borsa İstanbul'da 295 bin kişi, 7,2 trilyon liralık piyasayı yönetiyor

Aralık 2024'te 197 bin 469 yatırımcıdan oluşan bu grup, kasım ayı itibarıyla yüzde 22 yükselişle 43 bin 410 kişi artarak 240 bin 879'a yükseldi. Bu dilimdeki yatırımcıların toplam portföy büyüklüğü de yüzde 24,4 artışla 394 milyar 704 milyon liradan 490 milyar 955 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde "5-10 milyon lira" aralığındaki yatırımcı sayısında da artış görülürken, bu gruptaki yatırımcı sayısı yüzde 30,2 artışla 6 bin 692 kişi yükselerek 28 bin 836'ya ulaştı. Grubun portföy değeri ise yüzde 30,8 yükselişle 152 milyar 79 milyon liradan 198 milyar 867 milyon liraya ulaştı.

"10 milyon lira üzeri" dilimde ise yatırımcı sayısı yüzde 27,3 yükselişle 5 bin 499 kişi yükselerek 25 bin 628'e ulaştı. Bu kategorinin portföy değeri de yüzde 30,7 artışla 4 trilyon 716 milyar 441 milyon liradan, 6 trilyon 162 milyar 966 milyon liraya yükseldi. Böylece kasım ayı itibarıyla bu gruptaki yatırımcıların tek başına tüm pay senedi piyasasının yüzde 84,6'sını elinde bulundurduğu görüldü.

55 bin yeni milyoner eklendi! Borsa İstanbul'da 295 bin kişi, 7,2 trilyon liralık piyasayı yönetiyor

İBRE MİLYONERDEN YANA

Kasım 2025 itibarıyla, "Fon" ile "Devlet İç Borçlanma Araçları" piyasalarında da benzer bir tablo oluştu. Bu dönemde, fon piyasasında 1 milyon lira üzeri portföye sahip 559 bin 397 yatırımcının portföy değeri 7 trilyon 818 milyar 135 milyon liraya ulaştı. Bu tutar, toplam fon pazarının yüzde 95,7'sini oluşturdu.

Devlet İç Borçlanma Araçları tarafında ise 17 bin 504 "milyoner" yatırımcı, 2 trilyon 65 milyar 244 milyon liralık portföyüyle toplam Devlet İç Borçlanma Araçları piyasasının yüzde 99,9'unu elinde tutuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Faiz indirimi sonrası konut kredisi düştü! Ödeyeceğiniz rakam değişti: Ev alacaklar dikkat!
Doğum izni artıyor! AK Parti kaynakları yeni torba yasa için tarih verdi
ETİKETLER
#borsa istanbul
#yatırımcılar
#Pay Senetleri
#Portföy Değeri
#Milyoner Yatırımcılar
#Piyasa Büyüklüğü
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.