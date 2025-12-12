Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanmak için mahkemeye başvurduğu iddia edildi

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ağustos ayında ailelerinin katıldığı törenle evlendi. Çiftin zaman zaman aralarında problem olduğu konuşulurken, iki ismin boşanma işlemleri için adliyenin yolunu tuttukları iddia edildi.

MEHMET ALİ ERBİL İLE GÜLSEREN CEYLAN HER ŞEYİ SİLDİ

Her şey yoluna girdi diye düşünülürken Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın 3,5 aylık evliliğinde yeni bir kriz patlak verdi. Gülseren Ceylan 'Erbil' soyadını kullandığı Instagram sayfasını kapattı. Mehmet Ali Erbil ise nikah fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı. Çift konuyla ilgili açıklama yapmadı.

GÜLSEREN CEYLAN, "ALLAH HERKESE BÖYLE EŞ NASİP ETSİN" DEMİŞTİ

Gülseren Ceylan geçtiğimiz günlerde ameliyat sonrası, "Gerçekten sizi hak eden, size ilgi, değer veren insanlarla evlenin. Düşünsenize ameliyat oluyorum, başımda bekleyen, hediye alan, ilgi fösteren, başımı okşayıp, seven bir adamla evliyim. Başka ne dilerim? Devamlı saygılı davranan, kötü söz kullanmayan bir adamlayım şükür." sözleriyle bir paylaşım yapmıştı.