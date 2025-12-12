Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanmak için mahkemeye başvurduğu iddia edildi

Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evlenen Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla çok konuşulmuştu. Evliliklerinde kriz olduğu iddialarını her seferinde yalanlayan çiftin düğün fotoğraflarını kaldırması boşanıyorlar iddialarını güçlendirdi.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanmak için mahkemeye başvurduğu iddia edildi
ile Gülseren Ağustos ayında ailelerinin katıldığı törenle evlendi. Çiftin zaman zaman aralarında problem olduğu konuşulurken, iki ismin işlemleri için adliyenin yolunu tuttukları iddia edildi.

MEHMET ALİ ERBİL İLE GÜLSEREN CEYLAN HER ŞEYİ SİLDİ

Her şey yoluna girdi diye düşünülürken Mehmet Ali Erbil ile 'ın 3,5 aylık evliliğinde yeni bir patlak verdi. Gülseren Ceylan 'Erbil' soyadını kullandığı Instagram sayfasını kapattı. Mehmet Ali Erbil ise nikah fotoğraflarını hesabından kaldırdı. Çift konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanmak için mahkemeye başvurduğu iddia edildi

GÜLSEREN CEYLAN, "ALLAH HERKESE BÖYLE EŞ NASİP ETSİN" DEMİŞTİ

Gülseren Ceylan geçtiğimiz günlerde ameliyat sonrası, "Gerçekten sizi hak eden, size ilgi, değer veren insanlarla evlenin. Düşünsenize ameliyat oluyorum, başımda bekleyen, hediye alan, ilgi fösteren, başımı okşayıp, seven bir adamla evliyim. Başka ne dilerim? Devamlı saygılı davranan, kötü söz kullanmayan bir adamlayım şükür." sözleriyle bir paylaşım yapmıştı.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanmak için mahkemeye başvurduğu iddia edildi
Evrim Akın programdan çıkarıldı mı? Evrim Akın ile Ev Gezmesi programının adı değişti
Safiye Soyman taktığı çanta ile takipçilerini kahkahaya boğdu!
