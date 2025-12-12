Menü Kapat
Faiz indirimi sonrası konut kredisi düştü! Ödeyeceğiniz rakam değişti: Ev alacaklar dikkat!

Aralık 12, 2025 12:10
1
konut kredisi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 5 Aralık haftasında yaklaşık 107 milyar 780 milyon lira artarak 22 trilyon 81 milyar 194 milyon liradan, 22 trilyon 188 milyar 974 milyon liraya çıktı.

2
Tüketici kredileri

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 9 milyar 574 milyon lira artarak 2 trilyon 788 milyar 513 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 662 milyar 805 milyon lirası konut, 49 milyar 508 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 76 milyar 200 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
 

3
konut kredisi faizi

TCMB’nin faiz indiriminin adından ilk işlem gününde konut kredisi oranlarına indirim yansıdı. Peki 10 yıl vadeyle 2 milyon lira konut kredisi çekecek bir tüketici ne kadar geri ödeme yapar? İşte en ucuz faiz oranı ve geri ödeme seçeneğine sahip konut kredileri...
 

 

4
Akbank – İlk Evim Konut Kredisi

AKBANK – İLK EVİM KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,65

Aylık Taksit: 55.401,29 TL

Toplam Ödeme: 6.683.914 TL
 

5
Vakıf Katılım – Konut Finansmanı

VAKIF KATILIM – KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %2,74

Aylık Taksit: 57.024,94 TL

Toplam Ödeme: 6.869.992 TL
 

6
İş Bankası – Ev Kredisi

İŞ BANKASI – EV KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 57.932,14 TL

Toplam Ödeme: 6.988.556 TL
 

7
Kuveyt Türk – Konut Finansmanı

KUVEYT TÜRK – KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %2,81

Aylık Taksit: 58.296,02 TL

Toplam Ödeme: 7.026.232 TL
 

8
Garanti BBVA – Konut Kredisi

GARANTİ BBVA – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,81

Aylık Taksit: 58.296,02 TL

Toplam Ödeme: 7.032.872 TL

 

9
Türkiye Finans – Konut Finansmanı

TÜRKİYE FİNANS – KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %3,08

Ayllık Taksit: 63.260,36 TL

Toplam Ödeme: 7.614.943 TL
 

10
ING – Konut Kredisi

ING – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,54

Aylık Taksit: 71.906,08 TL

Toplam Ödeme: 8.656.413 TL
 

11
Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi

HALKBANK – HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,69

Aylık Taksit: 56.121,40 TL

Toplam Ödeme: 6.767.043 TL
 

12
Ziraat Katılım – Konut Finansmanı

ZİRAAT KATILIM – KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 57.932,14 TL

Toplam Ödeme: 6.970.056 TL
 

13
TEB – Konut Kredisi

TEB – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,85

Aylık Taksit: 59.025,46 TL

Toplam Ödeme: 7.114.331 TL
 

14
Alternatif Bank – Konut Kredisi

ALTERNATİF BANK – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 59.757,08 TL

Toplam Ödeme: 7.198.509 TL
 

15
Ziraat Bankası – Konut Kredisi

ZİRAAT BANKASI – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 65.308,18 TL

Toplam Ödeme: 7.861.581 TL
 

16
Şekerbank – Konut Kredisi

ŞEKERBANK – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,58

Aylık Taksit: 72.667,16 TL

Toplam Ödeme: 8.744.659 TL
 

17
DenizBank – Mortgage Kredisi

DENİZBANK – MORTGAGE KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,81

Aylık Taksit: 77.067,30 TL

Toplam Ödeme: 9.271.776 TL

 

18
Anadolubank – Konut Kredisi

ANADOLUBANK – KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,29

Aylık Taksit: 86.358,71 TL

Toplam Ödeme: 10.386.365 TL

TGRT Haber
