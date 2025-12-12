Faiz indirimi sonrası konut kredisi düştü! Ödeyeceğiniz rakam değişti: Ev alacaklar dikkat!

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 9 milyar 574 milyon lira artarak 2 trilyon 788 milyar 513 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 662 milyar 805 milyon lirası konut, 49 milyar 508 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 76 milyar 200 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

