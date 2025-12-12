Faiz indirimi sonrası konut kredisi düştü! Ödeyeceğiniz rakam değişti: Ev alacaklar dikkat!

Kategoriler
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 5 Aralık haftasında yaklaşık 107 milyar 780 milyon lira artarak 22 trilyon 81 milyar 194 milyon liradan, 22 trilyon 188 milyar 974 milyon liraya çıktı.
Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 9 milyar 574 milyon lira artarak 2 trilyon 788 milyar 513 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 662 milyar 805 milyon lirası konut, 49 milyar 508 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 76 milyar 200 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
TCMB’nin faiz indiriminin adından ilk işlem gününde konut kredisi oranlarına indirim yansıdı. Peki 10 yıl vadeyle 2 milyon lira konut kredisi çekecek bir tüketici ne kadar geri ödeme yapar? İşte en ucuz faiz oranı ve geri ödeme seçeneğine sahip konut kredileri...
Faiz Oranı: %2,65
Aylık Taksit: 55.401,29 TL
Toplam Ödeme: 6.683.914 TL
Kâr Payı Oranı: %2,74
Aylık Taksit: 57.024,94 TL
Toplam Ödeme: 6.869.992 TL
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932,14 TL
Toplam Ödeme: 6.988.556 TL
Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 58.296,02 TL
Toplam Ödeme: 7.026.232 TL
Faiz Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 58.296,02 TL
Toplam Ödeme: 7.032.872 TL
Kâr Payı Oranı: %3,08
Ayllık Taksit: 63.260,36 TL
Toplam Ödeme: 7.614.943 TL
Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 71.906,08 TL
Toplam Ödeme: 8.656.413 TL
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 56.121,40 TL
Toplam Ödeme: 6.767.043 TL
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 57.932,14 TL
Toplam Ödeme: 6.970.056 TL
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 59.025,46 TL
Toplam Ödeme: 7.114.331 TL
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 59.757,08 TL
Toplam Ödeme: 7.198.509 TL
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 65.308,18 TL
Toplam Ödeme: 7.861.581 TL
Faiz Oranı: %3,58
Aylık Taksit: 72.667,16 TL
Toplam Ödeme: 8.744.659 TL
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 77.067,30 TL
Toplam Ödeme: 9.271.776 TL
Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 86.358,71 TL
Toplam Ödeme: 10.386.365 TL