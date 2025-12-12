Son seçim anketi sonuçları belli oldu! İki parti arasındaki fark dikkat çekti

Araştırma şirketleri düzenli olarak siyasi arenanın nabzını tutmaya devam ediyor. ORC Araştırma şirketi 08-10 Aralık 2025 tarihleri arasında siyasi partilerle ilgili bir anket düzenledi. "Bu Pazar Genel Seçim Olsa" sorusunun sorulduğu anket 26 ili kapsadı.

AK PARTİ İLE CHP'DE FARK DARALDI

Araştırmaya 3600 vatandaş katıldı. Yıl sonu seçmen eğilimleri anketinde AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti’nin oranları belli oldu. AK Parti ile CHP arasındaki seçim sonuçlarının farkı daraldı.

ORC Araştırma Şirketi, 28 Kasım - 1 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği son genel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

"Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunun yöneltildiği araştırmada, AK Parti yüzde 33,2 ile birinci sırada yer alırken, CHP yüzde 31,9 ile takibini sürdürmüştü.

İşte anketten seçim oranları:

AK PARTİ %32,3

CHP %31,2

DEM %7,5

MHP %7,2

İYİ %6,1

ZP %3,6

BBP %3,0

YRP %2,5

SP %1,9

TİP %1,5

ANP %1,2

DİĞER %2,0