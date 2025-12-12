Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Son seçim anketi sonuçları belli oldu! İki parti arasındaki fark dikkat çekti

Seçimler öncesi vatandaşların tercihlerine ilişkin araştırma yapan ORC araştırma şirketi 08-10 Aralık 2025 tarihleri arasındaki anket sonuçlarını yayınladı. ''Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?'' sorusunun sorulduğu ankette AK Parti ve CHP arasındaki fark daraldı. İşte anket sonuçları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Son seçim anketi sonuçları belli oldu! İki parti arasındaki fark dikkat çekti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 12:25

Araştırma şirketleri düzenli olarak arenanın nabzını tutmaya devam ediyor. ORC Araştırma şirketi 08-10 Aralık 2025 tarihleri arasında siyasi partilerle ilgili bir anket düzenledi. "Bu Pazar Genel Seçim Olsa" sorusunun sorulduğu anket 26 ili kapsadı.

Son seçim anketi sonuçları belli oldu! İki parti arasındaki fark dikkat çekti

AK PARTİ İLE CHP'DE FARK DARALDI

Araştırmaya 3600 vatandaş katıldı. Yıl sonu seçmen eğilimleri anketinde , , MHP, DEM Parti’nin oranları belli oldu. AK Parti ile CHP arasındaki seçim sonuçlarının farkı daraldı.

Son seçim anketi sonuçları belli oldu! İki parti arasındaki fark dikkat çekti

ORC Araştırma Şirketi, 28 Kasım - 1 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği son genel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Son seçim anketi sonuçları belli oldu! İki parti arasındaki fark dikkat çekti

"Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunun yöneltildiği araştırmada, AK Parti yüzde 33,2 ile birinci sırada yer alırken, CHP yüzde 31,9 ile takibini sürdürmüştü.

İşte anketten seçim oranları:

AK PARTİ %32,3
CHP %31,2
DEM %7,5
MHP %7,2
İYİ %6,1
ZP %3,6
BBP %3,0
YRP %2,5
SP %1,9
TİP %1,5
ANP %1,2
DİĞER %2,0

Son seçim anketi sonuçları belli oldu! İki parti arasındaki fark dikkat çekti

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En düşük emekli maaşı anketi! 5 parti seçmeni de aynı rakamı verdi
ETİKETLER
#chp
#ak parti
#seçimler
#Siyasi
#Ankete
#Orc Araştırma
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.