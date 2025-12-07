En düşük emekli maaşı anketi! 5 parti seçmeni de aynı rakamı verdi

Emekli maaş zammı Türkiye'nin en çok merak edilen konularından biri. Anket şirketleri de yeni yıl yaklaşırken en düşük emekli maaşı sorusuyla seçmenin karşısına çıktı.. Genelde seçmeninin zıt fikirleri savunduğu parti seçmenlerinin en düşük emekli maaşı konusunda ekseriyette aynı fikirde oldukları görüldü. İşte ilginç araştırmanın sonuçları ve parti parti en düşük emekli maaş beklentileri...