13°
GOTürkiye’den yıldızlı tanıtım: Ozan Akbaba ve Sinem ünsal istanbul’un yeni yüzü oldu

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), GoTürkiye markasıyla yürüttüğü sinematografik ve hikaye odaklı dijital tanıtım stratejisine yeni bir yapımla devam ediyor. İstanbul’un kozmopolit ruhunu, kültürel zenginliğini ve modern enerjisini merkeze alan dördüncü yeni mini dizi “An Istanbul Story”, GoTürkiye YouTube hesabında izleyiciyle buluştu. Mini dizi, 16 saatte YouTube, Instagram ve TikTok platformlarında 4 milyon 700 bin görüntülenmeye ulaştı.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı 10 bölümlük yapım An Istanbul Story, 2025 Wanderlust Reader Travel Awards’da okuyucuların oylarıyla “Avrupa’nın En Cazip Şehri” seçilen ’un büyüsünü, Duru ve Selim’in samimi hikayesi üzerinden ekrana taşıyor. İstanbul’un yalnızca bir arka plan olarak değil, hikayenin yaşayan bir karakteri olarak ele alındığı ; ayrıca projenin başrolü paylaşımlarından bağımsız olarak zorlanan Duru ve Selim’in ilişkisini merkeze alıyor. Beklenmedik gelişmelerin arasından ilerleyen bu bağ, şehrin dinamizmiyle şekillenirken, izleyicilere İstanbul’un eşsiz kozmopolit ruhunu ve enerjisini hissettiriyor.

Projenin ana cümlesi, dizinin anlatı gücünü özetliyor: “Unutulmaz hikayeler başka yerde yaşanmaz.” Ay Yapım imzası taşıyan dizinin yönetmen koltuğunda uluslararası ödüllere sahip Hilal Saral otururken, senaryo çağdaş anlatım diliyle dikkat çeken Kemal Hamamcıoğlu tarafından kaleme alındı. “An İstanbul Story”, İstanbul’un kültürel mirasını, estetik dokusunu, çok katmanlı şehir yaşamını modern ve enerjik bir anlatımla küresel izleyiciye sunmayı hedefliyor.

GOTÜRKİYE’NİN SİNEMATOGRAFİK TANITIM VİZYONU GÜÇLENEREK SÜRÜYOR

TGA’nın son yıllarda hayata geçirdiği hikaye odaklı dijital içerik stratejisi, ’yi klasik tanıtım dilinin ötesine taşıyarak küresel ölçekte güçlü bir marka anlatısı oluşturuyor. GoTürkiye çatısı altında üretilen mini diziler; yüksek prodüksiyon kalitesi, uluslararası oyuncu kadroları ve evrensel hikaye diliyle Türkiye’nin dijital tanıtımda öncü ülkeler arasında yer almasını sağlıyor.

DİJİTAL TANITIMDA 2,8 MİLYAR GÖRÜNTÜLENME

GoTürkiye’nin sinematografik mini dizileri, dijital platformlarda bugüne kadar elde edilen izlenme performanslarıyla dikkat çekiyor. Daha önce yayınlanan “Antalya Gambit” ve “İstanbul My Love”, fragmanlar ve bölümler dahil olmak üzere toplamda 2,8 milyar görüntülenmeye ulaşarak Türkiye’nin dijital hikaye anlatımındaki küresel etkisini ortaya koymuştu.

Yeni yapım An İstanbul Story, 16 saatte YouTube, Instagram ve TikTok platformlarında 4 milyon 700 bin görüntülenmeye ulaştı. GoTürkiye’nin dijital tanıtımda oluşturduğu güçlü ivmenin devam ettiğini gösteriyor. TGA ve GoTürkiye, yenilikçi içerik yaklaşımıyla Türkiye’nin kültürel zenginliğini ve şehir hikayelerini dünya sahnesine taşımayı sürdürüyor.

