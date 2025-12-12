Menü Kapat
13°
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Avrupa Merkez Bankası'ndan kritik karar: 110 bankayı radarına aldı

Avrupa Merkez Bankası 110 bankayı radarına aldığını ve test edeceğini duyurdu. ECB, gelecek yıl Avro Bölgesi’nde yer alan en büyük bankaların jeopolitik şoklara karşı dayanıklılığını test edeceğini bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası'ndan kritik karar: 110 bankayı radarına aldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 14:08

’den yapılan açıklamada, kurumun, gelecek yıl bankaların jeopolitik risklere karşı dayanıklılığını test edileceği duyuruldu. Avro Bölgesi’ndeki 110 büyük bankanın 2026'da özel bir stres testine tabi tutulacağının ifade edildiği açıklamada, testin bankalara özgü zayıflıkları belirlemeyi ve kurumların risk varsayımlarını incelemeyi amaçladığı aktarıldı.

Avrupa Merkez Bankası'ndan kritik karar: 110 bankayı radarına aldı

ECB’nin açıklamasında, jeopolitik risklerin yönetiminin, ECB'nin gelecek 2 yılda en önemli öncelikleri arasında yer aldığı belirtilerek, “Jeopolitik risk, finansal piyasalar, reel ekonomi ve bankaların operasyonlarının güvenliği ve emniyeti dahil olmak üzere birçok kanal aracılığıyla bankaları etkileyebilir.” denildi.

ECB, söz konusu teste siyasi şokların bankaların ve yeniden finansman koşulları üzerindeki etkisine de bakacak. “Bu çalışma, bankaların stres testi yeteneklerinin jeopolitik riskleri ne ölçüde dikkate aldığını değerlendirecektir” ifadesinin yer aldığı açıklamada buradaki amacın bankaların kendi risk yönetimini ve ileriye dönük sermaye ve kurtarma planları geliştirme yeteneklerini teşvik etmek olduğuna işaret edildi.

Avrupa Merkez Bankası'ndan kritik karar: 110 bankayı radarına aldı

TEST SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Test sonuçlarının 2026 yazında yayınlanması bekleniyor. Test sonuçlarının sermaye gereksinimlerini doğrudan etkilemesi amaçlanmamakla birlikte, tespit edilen zayıflıklar yıllık denetim ve değerlendirme sürecine dahil edilecek.

ECB, gelecek yıl yapacağı söz konusu testle banklardaki sermaye kaybının boyutunu belirleyecek ve bankalardan buna neden olabilecek senaryolar geliştirmelerini isteyecek.

Avrupa Merkez Bankası'ndan kritik karar: 110 bankayı radarına aldı

Gelecek yılki stres testi, İç Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci olarak bilinen, bankaların sermaye gerekliliklerine ilişkin öz değerlendirmelerinin bir parçası olacak. ECB, 2 yılda bir Avro Bölgesi bankalarının mali yapısını incelemek için "stres testi" uyguluyor. Banka ayrıca, 2026 tematik stres testinde, bankalardan hangi firmaya özgü jeopolitik risk senaryolarının ödeme güçlerini ciddi şekilde etkileyebileceğini değerlendirmelerini isteyecek.

