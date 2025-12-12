Asgari ücret toplantısı ne oldu, başladı mı? 2025 Asgari ücret görüşmelerinde son durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıya, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun tarafları olan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri davet edildi. Milyonlarca kişinin beklediği görüşmenin başlayacağı ve biteceği saat de merakla bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTI SONUCU NE OLDU, BAŞLADI MI?

Milyonların beklediği asgari ücret zammında son durum için bekleyiş devam ediyor. 2026 senesinde geçerli olacak olan zam oranı için görüşmeler bugün 14.00'te başlayacak. Birkaç saat süren görüşmelerin ardından zam oranına ilişkin ilk detaylar belli olacak. Yapılacak olan 3-4 toplantı sonrasında ise ücret zammında son durum belli olacak. Şu an için toplantı devam ediyor.

2025 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 14.00'te toplantıya başlayacak ve ilk görüşmeye dair açıklama yapılacak.