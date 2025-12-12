Menü Kapat
13°
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Sakın ‘bir şey olmaz' demeyin! Uzman isimden kritik uyarı: "Yanlış bilinen bir gerçek"

Hava şartlarının sertleşmesiyle birlikte binlerce sürücü, oto lastikçilerin yolunu tuttu. devam ediyor. Uzmanlar; bayat lastik, hava oranları ve kullanım şartlarının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Sakın ‘bir şey olmaz' demeyin! Uzman isimden kritik uyarı:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.12.2025
saat ikonu 14:04
|
GÜNCELLEME:
12.12.2025
saat ikonu 14:07

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunluluğu 15 Kasım'da başladı. Uygulama ve ekipler tarafından denetimler devam ederken, ticari olmayan araç sürücüleri de lastik değişimi için oto lastikçilerin yolunu tuttu.

Sakın ‘bir şey olmaz' demeyin! Uzman isimden kritik uyarı: "Yanlış bilinen bir gerçek"

"DAHA YÜKSEK PERFORMANS SAĞLIYOR"

Konya'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle kış lastiğinin kullanılmasını öneren lastikçi Osman Doğan, "Lastiklerin kış lastiği takılması gerekiyor. Çünkü havalar 10 derecenin altına düştüğü anda kış lastiği takmamız hem aracımızın sağlığı hem kendi sağlığımız için faydalı olur. Güvenli şekilde hareket etmemizi sağlar. Lastiklerin dişleri iyi görünse de kendisi bayat oluyor. Aracımıza lastiklerini takarken örneğin araba arkadan itişli ise arkaya 2 tane lastik takalım yeter diyorlar ama öyle bir durum yok ve kesinlikle 4 tekerleğe de kış lastiği takmamız zorunlu. Sebebi arkadan itişli bir araç, arkadan çekiyor ama fren hakimiyeti önde olduğu için yol tutuşu biraz daha yüksek performans sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Sakın ‘bir şey olmaz' demeyin! Uzman isimden kritik uyarı: "Yanlış bilinen bir gerçek"

"ÖZELLİKLE KIŞ ŞARTLARINDA YANLIŞ BİLİNEN GERÇEK..."

Lastikte doğru hava basıncının önemine değinen Osman Doğan, "Hava ayarı zaten lastiğin hayatıdır. Hava ayarları düşük olduğu zaman lastikler yol tutuşu sağlam olur düşüncesi var ama kesinlikle yanlış. Özellikle kış şartlarında yanlış bilinen gerçek; hava basıncı düşünce lastiğin yol tutuşu biraz daha artar düşüncesi. Lastiğin uygun hava seviyelerinde olması lazım. Lastik diş dediğimiz vakumların açılması gerekiyor ki yola tam temas olsun. Bir diğer konu ise balans ayarı. Aracımız normal yolda 100 -120 kilometre süratle giderken titreme yapıyor. Titreme zaten araca bir engel değil ama sürücüye tabii ki engel. Sürüş konforu için bu ayarların da düzenli olarak yapılmasını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Sakın ‘bir şey olmaz' demeyin! Uzman isimden kritik uyarı: "Yanlış bilinen bir gerçek"

"SU, GÜNEŞ GÖRDÜĞÜNDE LASTİK BAYATLIYOR"

Araç lastiklerinin üretim tarihine dikkat çeken Doğan, "Lastik sıfır olduğu zaman lastiğin raf ömrü 10 yıldır. Uygun saklama şartlarında 10 yıl lastik takılabilir. Ama üretim tarihi 3-5 sene geçmiş lastikler ikinci el olarak satılır, bunlar bazen dışarıda düzenli olarak muhafaza edilmemiştir. Su, güneş gördüğünde lastiğimiz bayatlıyor. Diş vakum olsa da arabanın lastikleri yolu tutmuyor. Uygun saklama şartlarında lastiklerimizi muhafaza etmemiz gerekiyor, bunlar çok önemli hususlar. Lastiğin en büyük düşmanı su ve güneş. Lastiğin bakımında eğer müşterimiz kışlık, yazlık kullanıyorsa, lastikleri değiştirdiği zaman uygun saklama yapması lazım. Lastik mesela çivi batıyor, vida batıyor, lastiğin daha ömürlü olması için önemli olan nokta lastiğe fitil attırmamamız, içinden yama attırmamız gerekiyor. Lastiğin ömrünü zaten fitil kısaltır ve sıkıntı oluşturabilir. O yüzden bunlara müşterimizin dikkat etmesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

